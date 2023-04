Mathilde Lecaillé avait les jambes lourdes lundi matin après sa 2e place au marathon de Namur : “J’ai senti le mur du marathon pour la première fois”

Et ce dimanche, Mathilde Lecaillié était à Namur, un marathon qu’elle connaît bien pour l’avoir gagné en 2019, avec un temps de 3h09. Dans des conditions compliquées, la Famennoise a bouclé la distance dans un temps de 3h08’10’’, soit quasiment dix minutes d’avance sur la troisième. Elle revient avec nous sur une matinée plutôt difficile pour les jambes.

Mathilde Lecaillié, pas trop mal aux jambes en sortant du lit lundi matin ?

”Si, je ne vais pas mentir. C’était quand même compliqué (rires). Et dimanche, il était temps que la ligne arrive. Si elle était arrivée dix kilomètres plus tôt, j’aurais été plutôt contente. Les dernières bornes ont été compliquées. J’ai vraiment senti le mur du marathon, ce qui ne m’était jamais arrivé. À la fin, le mental a fait la différence et m’a permis d’arriver au bout.”

Satisfaite de votre deuxième place ou déçue de ne pas vous imposer comme en 2019 où vous aviez créé la sensation ?

”Oh pas du tout. Je ne suis pas déçue. Pas du tout même. La première avait beaucoup plus de coffre que moi, elle est d’ailleurs passée sous les 3 heures. Je n’aurais pas su faire mieux. Les conditions étaient compliquées avec ce vent de face, mais c’est souvent ce qui se passe à Namur donc, je n’étais pas vraiment surprise.”

Vous aviez quel chrono en tête au moment de prendre le départ ?

”Mon temps de référence, c’est 3 heures et six minutes. J’étais partie dans le but de réaliser un chrono autour des 3 heures 03, mais avec les conditions, j’ai vite compris que ce ne serait pas le cas. Je me suis retrouvée dans un petit groupe, mais avec pas mal d’hommes et ils avaient tendance à accélérer donc, je me retrouvais un peu derrière et je devais faire des efforts pour rentrer dans le groupe. Cela demande pas mal d’énergie. À partir du vingt-deuxième kilomètre, j’avais un ami qui m’a servi de lièvre. Normalement, il devait m’aider pendant douze bornes, mais au final, il m’a quasiment accompagné jusqu’à la fin. Je dois clairement le remercier. Il m’a vraiment fait du bien et m’a donné un sacré coup de pouce. Ce n’était pas prévu qu’il reste autant, mais il a vraiment assuré.”

Vous avez déjà disputé plusieurs marathons depuis quelques années. Celui de dimanche était le plus difficile ?

”J’en ai déjà disputé cinq. L’an dernier, j’ai participé à celui de Boston et c’était aussi très compliqué. Pas à cause des conditions climatiques, mais parce que j’avais chopé le Covid deux semaines avant, donc la condition n’était pas idéale. Mais Namur, c’est toujours un rendez-vous très coriace aussi.”

Comment se prépare-t-on pour une telle épreuve ? On imagine que vous avez multiplié les sorties ces derniers temps….

”Moi, j’ai suivi une préparation sur trois mois. Avec mon coach, nous avions envie d’avaler plus de kilomètres et au total des trois derniers mois, je suis à peu près à sept cents kilomètres parcourus. Ma plus longue sortie, elle a duré environ deux heures et demie, soit une bonne trentaine de kilomètres.”

Ce n’est pas trop difficile de sortir courir quand la météo est exécrable ?

”Parfois, c’est dur. Mais je suis une fille qui a beaucoup de discipline. Quand je veux quelque chose, je fais tout pour l’obtenir. Donc, je savais que si je voulais réaliser une belle performance à Namur, je devais me préparer. Le plus dur, c’est d’être mouillée. Mais une fois que tu es trempée, tu sais que tu ne vas pas sécher, donc, autant continuer.”

Vous avez d’autres objectifs pour les prochaines semaines ?

”Dans trois mois, je prendrai part au marathon des Hautes Fagnes, mais plutôt avec un objectif d’endurance qu’une vraie performance au niveau du chrono. Mais quand je vois comment était mon corps ce lundi, je vais devoir me muscler un peu plus les cuisses pour pouvoir tenir la cadence.”