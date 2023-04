Quand Victoire Cravate taille un costard aux hommes

La suite ? Amusante. Comme d’habitude en course à pied, il y a eu un podium hommes et un podium femmes. Du coup, le 4e de la course, un Français habitué des courses par chez nous, a été invité à monter sur la troisième marche masculine, chose à laquelle il ne s’attendait pas vraiment.

Neuf victoires sur ses neuf dernières courses en dames

Un fait d’armes qui mérite que l’on s’attarde un peu sur Victoire Cravate, une fille qui a toujours fait de l’athlétisme (au club de Bertrix), mais qui n’aime pas la piste et qui tolère juste les cross. “Moi, mon truc, c’était plutôt la course-nature, avec de plus longues distances, explique-t-elle. J’ai fait mes premiers trails vers 2018 (NDLR : neuf victoires en dames pour ses neuf dernières courses). En 2021, j’ai été contactée par la Belgian Trail Academy. C’était la période Covid, donc cela a mis un peu de temps à être finalisé. J’ai intégré cette structure l’an dernier. Vu que je suis la plupart du temps à Leuven, je travaille à distance. Je reçois mes plans, je m’entraîne et j’échange avec Céline Masson, ma coach…”

Alors qu’elle n’a repris sérieusement l’entraînement qu’au milieu de cet hiver, elle sort déjà de belles performances, comme Sainte Agathe, mais aussi une 8e place au très relevé HADT, à Barvaux. “Le 30 avril, je serai au championnat de Belgique de course de montagne, à Vresse, reprend Victoire. Ce sera plus pour l’expérience car, ces derniers temps, nous avons surtout travaillé la vitesse. Pour la suite de la saison, ce sera des trails, en restant dans des distances sous les vingt kilomètres. Par après, je pense qu’on augmentera. J’aimerais aussi participer à une belle course en montagne, sûrement l’an prochain..”

L’année passée, c’était Juliette Thomas sur un jogging

Voir une femme s’imposer devant des hommes est rare, cela est déjà arrivé. Notamment pour une athlète luxembourgeoise.

L’événement avait eu beaucoup de retentissement médiatique en juin dernier. Juliette Thomas (22 ans) avait enlevé le jogging des Forges de la Forêt d’Anlier (7 km). À près de 17 kilomètres à l’heure, l’athlète de Dampicourt avait franchi la ligne en premier (ou première) devant 501 autres athlètes, hommes et femmes confondus. Exceptionnel en Belgique, mais également à l’étranger surtout sur des distances si courtes.

Par contre, sur du plus long, type “ultra-trail”, on trouve quelques exemples de femmes s’imposant au nez et à la barbe des hommes. Comme la Française Corinne Favre qui remporte en 2006 la première édition de la CCC, course du programme UTMB totalisant 86 kilomètres pour 4500 D +. Autre exemple, en 2019, la Britannique Jasmin Paris enlève au Pays de Galles la Spine Race. Soit 430 kilomètres d’un trait, en plein hiver. À l’occasion, elle battra le record de l’épreuve (un homme, évidemment) de quelque 12 heures. Son temps ? 83 h 12’. Pour l’anecdote, Jasmin profitait de ses pauses pour… tirer du lait que son époux donnait à leur enfant.