On retrouvera, avec Deneve : Nicolas Sturam, Tom Guischer, Aaron Harvey, Alexis Pierre (Neufchâteau), Simon Lamy (Rulles), Arnaud Chalon, Thibaut Piette (Libramont), Antoine Noël (Saint-Hubert) et Yoann Bernard (Arlon).

Quant à Araujo, il a choisi comme équipiers Loïc Pirotte, Rodolphe Legros (Saint-Hubert), Kaï Hawley, Mathis Bizimana, Pierre Geubel (Neufchâteau), Vladimir Vukovic (Arlon), Grégory Fisch (Athus), Martin Braet et William Giberti (Musson).

En dames, Thomas Celant disposera d’Auriane Chartry, Mahé Lemaire, Lisa François (Arlon), Laura Henket, Périne Deneve, Charlotte Leblanc (Neufchâteau), Romane Dumay, Cynthia Hutlet (Rulles), Pauline Mairlot (Fratin) et Jo-Ann Frauenkron (Libramont).

Mathieu Fivet coachera Elodie Jacob, Anna Fivet, Charlotte Donnez, Clémence Laffalize (Rulles), Manon Guiot, Perrine Laurant (Neufchâteau), Angélique Charlier, Alicia Giberti, Jana Bouilllon (Libramont) et Louna Stiernon (Fratin).

Pour le concours de tirs à trois points, on aura Nicolas Sturam Pierre Geubel, Nathan Dubois et Tom Guischer (Neufchâteau), William Giberti (Musson), Antoine Noël, Bastien Gilain (Saint-Hubert) et Mehdi Araujo (Athus).

En dames : Anna Fivet, Romane Dumay, Clémence Laffalize (Rulles), Lisa François,, Auriane Chartry (Arlon), Périne Deneve, Chloé Collignon, Charlotte Leblanc (Neufchâteau), Louna Stiernon (Fratin).