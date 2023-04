Robinet veut encore croire au maintien de Libramont

Julien Robinet, vous ne pourrez pas jouer ce vendredi ?

”Non, je me suis occasionné une entorse dimanche dernier à Raeren. Je me suis rendu chez le kiné, mais c’est cuit pour vendredi. J’espère pouvoir être retapé pour le match de la semaine suivante face à Herstal.”

Un match plus important que celui face à Habay ?

”À la limite, il vaut mieux rater Habay. Herstal, ce sera notre dernière chance. Mais battre Herstal ne suffira pas, il faudra aussi prendre des points ailleurs. À commencer par ce vendredi.”

Le maintien, vous y croyez encore ?

”Si nous n’y croyons plus, cela veut dire que nous avons un gros souci de caractère. Il faut avoir l’envie et y croire absolument. Habay est une belle équipe, mais un derby, cela doit se jouer. Et sur un match, tout est possible.”

Le visage affiché par Libramont lors des deux derniers matchs ne semble pas être celui d’une équipe qui voulait se sauver…

”C’est vrai que de l’extérieur, c’est l’impression que nous donnons. Et je le sais puisque j’ai suivi le match contre Mormont des tribunes comme j’étais suspendu. Enfin, jusqu’à la rouge et le 0-2, nous n’étions pas mal, même si nous ne parvenions pas à nous créer des occasions. Contre Raeren dimanche dernier par contre, nous n’avons aucune excuse. Il faudra montrer beaucoup plus d’envie.”

Vous venez de prendre neuf buts en deux matches. Il va falloir resserrer les boulons derrière ?

”Il faut être plus compact, faire bloc ensemble. Et que les onze joueurs s’arrachent sur le terrain.”

Combien de chances donnez-vous à Libramont de vous sauver ?

”(Il réfléchit). Moins que la semaine dernière. Allez, je vais dire 30 %. Cela ne dépend pas que de nous, mais nous devons donner tout ce que nous pouvons encore donner. Nous pouvons avoir des regrets sur d’autres moments de la saison, mais nous ne devons pas avoir des regrets sur les quatre derniers matches. À nous de tout donner.”

On se souvient que l’an dernier, vous aviez décroché le titre lors de la dernière journée après une grosse remontée en fin de championnat…

”Oui, mais bon, une année n’est pas l’autre. Nous avons encore ce dénouement en mémoire et il faut s’en servir pour ne rien lâcher. Mais la qualité de la série est différente aussi.”

Si vous descendez dans un mois, que vous aura-t-il manqué ?

”Un tueur devant. Un peu plus d’intransigeance derrière. De la chance à certains moments, mais aussi de la qualité dans certains matchs.”

Vu tous les départs, ne serait-ce pas plus mal pour Libramont de redescendre ?

”On peut se poser la question en voyant les départs et le fait que beaucoup de jeunes vont arriver dans le noyau. Mais ceux qui restent, ils ont envie de poursuivre en D3. Et peut-être qu’un maintien permettrait d’attirer des garçons qui ne viendraient pas en cas de descente. Les départs, je m’y attendais, nous nous parlons dans le vestiaire donc nous savions à quoi nous attendre. Moi, j’ai envie de rester en D3. Avoir regoûté à ce niveau m’a donné envie de poursuivre. Le niveau fait que tu réalises des efforts pour être en forme. En P1, tu ne te prépares pas de la même manière. Sportivement, je signe à deux mains pour rester en D3, même si d’un point de vue extra-sportif, avec les derbies et les déplacements, la P1, c’est mieux. Mais nous sommes des compétiteurs, donc, nous voulons la D3.”