Arlon-Libramont: un derby pour faire un grand pas vers le maintien

On l’a dit, Libramont a un peu de moins de pression que son adversaire du jour. “Disons que nous avons une petite pression positive et que cela poussera tout le monde à se dépasser, raconte Logan Draux. Je pense que si nous gagnons samedi, le maintien est acquis. Garder l’average ? Ce n’est pas le but principal. Je me déplace à Arlon pour gagner, rien d’autre.”

Si Logan Draux reste confiant, il sait que la qualité est présente en face. “De quoi je me méfie particulièrement ? De l’insouciance et de la jeunesse des Arlonaises. C’est une équipe qui peut vite s’enflammer”, commente le mentor de Libramont.

En face, Arlon reste sur une victoire des plus convaincantes face à Alleur B. Autant dire que la confiance est au beau fixe avant ce derby. “Nous avons retrouvé de la sérénité dans le groupe depuis deux ou trois semaines, savoure Serge François. Le liant est revenu, les entraînements sont bons. Et Libramont n’est pas notre dernière chance. Il nous reste cinq matches et ils sont tous prenables. Nous ne nous focalisons pas uniquement sur le match de samedi même si un derby reste spécial. Et pour moi, les deux équipes se sauveront en fin de saison. Libramont a un style de jeu qui ne nous convient pas vraiment. C’est physique, rugueux et cela a pas mal de taille. Au match aller, Libramont avait su nous faire déjouer. Mais ce match, les filles ne l’ont pas oublié, elles l’ont encore en travers de la gorge et elles comptent bien montrer qu’elles sont là. Elles l’avaient déjà fait en amical pendant l’hiver.”