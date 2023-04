Désormais à sept victoires, et avec l’average sur Alleur qui compte un succès de moins, les Arlonaises ont effectué un grand pas vers le maintien en prenant le dessus sur une équipe de Libramont qui n’a gagné qu’une fois en 2023 et qui n’a pas su reproduire sa belle prestation de mercredi contre Natoye.

”Ce samedi, il n’y a pas eu photo entre les deux équipes, assure Serge Francois. C’est vraiment notre jeu défensif qui a fait la différence alors que nous avions justement du mal sur cet aspect lors des autres duels face à Libramont. Auriane Chartry et Kiara Henrion ont vraiment livré un gros match sur les grands gabarits adverses. Mais c’est collectivement que nous avons décroché ce succès.”

Motivées comme jamais, les filles du chef-lieu démarrent en trombe et prennent rapidement sept points d’avance (9-2). Libramont laisse passer l’orage et revient petit à petit grâce à une Frauenkron dominatrice au rebond : 18-17, 19-23 et finalement 29-30 au repos après un panier de Jourdan.

”J’ai dit aux filles de ne pas paniquer, qu’il fallait continuer à jouer de la sorte et que Libramont ne garderait pas la même réussite”, poursuit Serge François. Arlon démarre directement par un 8-0 pour prendre le large.

Et emmenées par une Lemaire XXL en attaque (30 points), les Roses ne laisseront plus jamais revenir une équipe de Libramont qui a aussi perdu Charlier en fin de semaine puisque l’expérimentée libramontoise a annoncé qu’elle rejoindrait Natoye l’an prochain.