Emma Siegers ouvre son compteur

Emma Siegers a signé la course parfaite dimanche à Veldegem. Même s’il a fallu la photo-finish pour officialiser sa victoire dans un sprint des plus serrés face à la Néo-Zélandaise Maia Barclay. La Hollandaise Sveva Klok complète le podium, le peloton se présentant avec un retard de 44’’ sur ce trio. “J’ai lancé l’attaque décisive à 20 km du but, dit-elle. Je ne connaissais rien des deux filles qui m’ont rejointe. J’ai tenté de m’en débarrasser à l’entame du dernier km, mais sans résultat. Je suis alors restée en troisième position avant de remonter mes deux adversaires. Mais je n’étais pas certaine du tout de m’être imposée. Il a fallu attendre de voir la photo-finish.”