Avant le week-end dernier, rien ne semblait pouvoir arrêter Sart que tous les observateurs ou presque voyaient décrocher les lauriers dans quelques semaines. Un titre qui serait totalement inattendu puisque personne n’avait misé sur les Sartois en début de saison. Beaucoup pointaient même les hommes de Quentin Faymonville comme des futurs descendants.

Mais avec un excellent coach et des joueurs de qualité dans toutes les lignes, comme Prince, Murtezi, Beujean, Skoba ou les Burton, Sart réalise la meilleure saison de son histoire. Sauf que depuis les résultats du week-end de Pâques, tout s’est resserré dans le haut. Battu à La Roche (1-0), Sart a vu Oppagne et Longlier revenir à deux et trois points de la première place.

Les Coalisés peuvent compter sur des individualités comme les frères Jadot, tandis que Longlier peut compter sur une défense de fer puisque les Longolards viennent d’enchaîner huit rencontres sans encaisser. Meilleure défense de la série, Longlier reste sur un brillant 22/24. “J’ai toujours cru à la première place, mais le but, c’est surtout d’être sur le podium”, confiait Damien Tucci, l’entraîneur de Longlier. Notons que le calendrier fait bien les choses puisque lors de l’avant-dernière journée, Oppagne se déplacera à Longlier. Une équipe de Longlier qui ira à Sart pour la dernière de la saison. Autant dire que les rebondissements risquent d’être encore nombreux d’ici la fin du mois d’avril.