La dernière chance de Libramont ce samedi

Toujours dans l’attente de l’officialisation de la victoire par forfait face à Durbuy, Libramont est toujours dans une position délicate. Quatorzièmes, les hommes de Samuel Bodet comptent cinq points de retard sur Herstal, trois en comptant le succès face à Durbuy. Autant dire que les Mauves doivent gagner ce soir. “C’est notre dernière chance, avoue Mathéo Giboux. Tout en sachant que battre Herstal, ce ne sera pas suffisant. Il faudra aller chercher des points face à Rochefort et Richelle. Est-ce possible ? Ce sera compliqué, mais nous avons les capacités pour le faire. Je pense que nous avons toutes nos chances. Il faudra garder la mentalité affichée face à Habay la semaine dernière. De la pression ? Un peu évidemment, mais cela doit se transformer en pression positive. Moi, je m’attends à un match ouvert, car les deux équipes vont devoir s’imposer. Un partage ne nous arrange pas et cela ne rassurerait pas Herstal non plus.”