Fabian Lo Monte n’a pas reconnu Mormont

En trois jours, Mormont a en tout cas pris deux coups sur la tête. En perdant par forfait le match face à Huy pourtant gagné sur le terrain (NDLR : il manquait un U21 sur la feuille) et en perdant à Sprimont. “La défaite qui fait le plus mal ? Celle face à Huy, sans aucune hésitation, poursuit le défenseur mormontois. En tant que joueur, nous sommes totalement impuissants et nous prenons cette décision comme une injustice. D’autant plus que ce sont trois points qui auraient pu être déterminants afin de récompenser tout le travail fourni. Mettez-nous les trois points de Huy et nous serions bien au classement. Après une injustice pareille, nous aurions dû avoir la rage, mais cela n’a pas été le cas. J’espère que nous aurons les facultés mentales de repartir de l’avant.”

Avec Meix et Habay au menu, Mormont va terminer par deux derbies. Et les Mormontois espèrent en profiter pour valider leur cinquième place. “En sachant que Sprimont et La Calamine vont s’affronter, dit Fabian Lo Monte. Ne pas aller au tour final, ce serait une déception car c’est devenu l’objectif. Et avant la saison, beaucoup de joueurs avaient déjà envie de jouer ce top 5. Maintenant, paradoxalement, nous allons peut-être avoir un peu moins de pression. Je me dis qu’il y avait peut-être un peu de stress ce samedi, que cela nous a paralysés. Quatre points sur six, cela pourrait être bon pour le tour final, mais il faudra se battre jusqu’au bout.”