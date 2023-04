Les badistes de Neufchâteau grimpent en D2

Au deuxième tour, Neufchâteau était plus attendu. Et pourtant, Guillaume Hotton et sa bande ont réalisé le parcours parfait en ne perdant plus un seul match. “Lors de la première partie de saison, comme nous étions promus, certains adversaires faisaient un peu tourner, en ne mettant pas forcément leur meilleure équipe. Au second tour par contre, ils avaient convoqué la grosse armada, raconte Guillaume Hotton. Mais nous étions dans une bonne spirale et nous avons joué le coup à fond. Nous n’avons pas perdu le choc face à Lierneux et cela nous a permis de garder l’avantage. Notre point fort ? Les filles avaient un excellent niveau, elles ont quasiment tout gagné. Nous, avec les Messieurs, nous avons bien vu la différence par rapport à l’an dernier, mais nous sommes parvenus à tirer notre épingle du jeu en créant quelques surprises face à des mecs mieux classés. Mais ce sont également les doubles mixtes qui ont fait du bien. Nous en avons gagné énormément, c’est un de nos points forts. Nous étions sept dans l’équipe, mais nous n’effectuons pas tous les déplacements. Car quand vous allez à Grâce-Hollogne ou à Verviers en pleine semaine, c’est pour jouer un minimum.”

En septembre prochain, l’équipe mixte 1 évoluera donc dans la division supérieure. Une division qui mettra toujours aux prises les clubs liégeois et les clubs luxembourgeois. Alors, Neufchâteau va-t-il repartir pour un troisième titre de rang ? “Pourquoi pas, mais à mon avis, cela risque d’être costaud, observe Guillaume Hotton. Nous regarderons pour améliorer l’équipe, mais le club progresse vraiment bien. De plus en plus de membres s’affilient au club. Voici quelques années, nous étions à 70 membres. Aujourd’hui, nous en avons plus de 120. Nous avons plus de 50 jeunes donc le but dans les prochaines années c’est que ces derniers puissent venir intégrer les équipes adultes.”

Notons que les Chestrolais s’entraînent chaque lundi soir. Des jeux libres sont aussi prévus le mercredi et le jeudi de 20h00 à 22h00. L’an prochain, le club alignera probablement deux équipes Messieurs et trois équipes Mixtes.