L’Alletante, c’est déjà ce samedi

Trois distances, en plus d’un parcours pour enfants, seront proposées aux participants. Les distances ? 44 km et 2050 mètres de dénivelé positif, 25 km et 1320 mètres de dénivelé positif et enfin, 13 km et 500 à 600 mètres de dénivelé positif. La commune de Vresse-sur-Semois accueille déjà un autre trail très populaire, celui du Jambon, qui a une déclinaison hivernale et printanière. Les tracés de l’Alletante auront pour objectif de faire découvrir d’autres coins de la région, en allant vers Sugny et Mouzaive.