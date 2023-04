Les Arlonaises sauvées en R2

La victoire face à Ciney permet à Arlon de se maintenir en R2. “Même si je voyais mal Alleur battre Courcelles la semaine prochaine, c’est toujours plus gai d’assurer son maintien sur le terrain, dit Serge François. Même si Ciney était déforcé, cette équipe avait posé des soucis à Liège en semaine.” Face à une équipe très rajeunie, Arlon démarre en mode mineur (0-4) avant que la bombe de Lemaire ne mette les Arlonaises aux commandes : 10-8 et 13-12 au quart-temps. “Il a fallu du temps avant de mettre le premier panier, poursuit le coach. Il y avait un peu de pression.” Les filles de Serge François font la différence à la reprise. Via Simonet et François, Arlon inflige un 11-0 à Ciney : 24-12. Une avance que les Arlonaises ne laisseront plus jamais descendre sous la barre des dix points : 32-20 au repos. Arlon creuse l’écart dans le troisième quart-temps (47-30) avant de continuer à enfoncer le clou dans les dix dernières minutes : 57-34, 77-38. Les Arlonaises seront donc toujours en R2 la saison prochaine. Ce sera sans Mahé Lemaire et Auriane Chartry qui iront à Rulles, en R1. “Anne Leroy et Louise Jean intégreront l’équipe. Elles sont motivées, assure Serge François. Cela amènera plus de taille. Un manque à l’aile ? Je compte replacer Kiara Henrion à cette position.”