Battus par Durbuy, les Marlovanais ont dû appeler la police pour quitter les lieux

Les Marlovanais ont dû faire appel à la police pour pouvoir quitter les lieux. "Je suis dégoûté, avance Samuel Lefèbvre, le directeur sportif de Marloie. Nous avons été provoqués pendant tout le match et cela s’est envenimé après la rencontre. Nous sommes tous rentrés dans notre vestiaire, mais les Durbuysiens restaient dans le couloir, derrière notre porte, sans doute pour en découdre. J’ai donc appelé la police, qui nous a escortés jusqu’à la sortie. Ils sont venus avec quatre combis. Notre délégué (Lionel Mulder) et la compagne d’un joueur ont pris des coups dans l’aventure."

Après les incidents du match aller, on pensait que le retour, sans enjeu, allait se dérouler sans le moindre souci. C’est raté. "Le Youtubeur (Loris Giuliano) prend un malin plaisir à mettre de l’huile sur le feu et ils filment tout avec trois ou quatre caméras, glisse Samuel Lefèbvre. On peut se demander s’ils ne font pas tout pour créer un maximum de buzz. Il y a eu beaucoup de provocations de leur part. De notre côté, nous avions bien dit à nos joueurs de ne pas réagir. Mais quand cela va trop loin, c’est compliqué de rester de marbre."

Nous n’avons pas pu, pour l’heure, recueillir la version des Durbuysiens.