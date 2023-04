Brejard et des Longolards renversants contre Oppagne

Point commun à ces deux scénarios : l’apport des réservistes lancés dans la bagarre par Damien Tucci. Voilà huit jours, Bihina, Wallens, Nicolas et Noël avaient amené la fraîcheur nécessaire. Cette fois, c’est un Raoul Toussaint en feu qui a servi de détonateur, appuyé par la montée au jeu très tonique aussi de Mathieu Perreaux.

Au bout du compte, l’équipe ardennaise a décroché un succès mérité, qui la ramène à hauteur de son adversaire du jour et à celle de Sart qui possède toutefois un léger avantage au prix d’un nombre plus élevé de victoires. Le choc final à Sart samedi vaudra à coup sûr le déplacement. Et un test-match n’est pas à exclure si Longlier (à Sart donc) et Oppagne (contre La Roche) l’emportent de concert.

Ce dimanche, sur la pelouse longolarde, c’est une partition en quatre temps qu’ont proposé les acteurs de ce sommet intense, parfois brouillon au premier acte, puis décousu et très rythmé après le repos.

Un Longlier pressant a d’abord tenté d’envoyer les Gaulois dans les cordes, inquiétant Mazzara par l’intermédiaire de Lahrach surtout. Puis les hommes de Valère Lamy, qui pouvaient compter sur un Jadot lucide et intransigeant pour fermer la porte derrière, ont progressivement desserré l’étreinte, jusqu’à faire jeu égal et même déflorer la marque au prix d’un penalty concédé un peu inutilement par Cravatte et converti imparablement par Polis.

17 ans de moyenne à gauche

La suite fut essentiellement à l’avantage des locaux. Et les coups de pied arrêtés déterminants. Deux corners en fait, tous deux bottés par un Raoul Toussaint qui, avec l’aide de l’infatigable et accrocheur Augustin Roman, 17 ans comme lui, dynamitait tout le flanc droit des Coalisés. Cravatte, d’une reprise croisée du gauche, puis Brejard, d’un retourné acrobatique, donnèrent ainsi l’avantage à leur équipe avant qu’Oppagne, dans l’ultime quart d’heure, tente le tout pour le tout, envoyant Jadot aux avant-postes et même Mazzara lors des derniers instants. Sans obtenir beaucoup plus cependant que quelques situations chaudes. La plus belle occasion survint d’ailleurs dans le camp opposé quand Toussaint, d’un tir appuyé, força Mazzara à une belle détente. “Assenois il y a une semaine, Oppagne cette fois : j’ai un groupe plein d’envie et de fraîcheur, qui est capable de tout, commentait, tout sourire, Damien Tucci, le coach des Ardennais. C’est encore une fois un succès du groupe. Nos remplaçants peuvent se transformer en atouts majeurs. On a respecté le plan de jeu : essayer de fatiguer Oppagne d’abord, puis ajouter de la folie ensuite. C’est magnifique, on s’offre un final de rêve à Sart.”

Le gauche rapporte plus que le Droit

Quentin Cravatte souriait : “Je viens d’inscrire deux buts en deux matches (NDLR : il a marqué contre son camp à Assenois). Un du droit, l’autre du gauche. Sincèrement, cette reprise gagnante, de mon mauvais pied, je ne voulais pas spécialement la placer dans le coin du but ; j’espérais juste qu’elle soit bien cadrée. C’est pourquoi elle n’était pas spécialement puissante.”

”Deux fois trop seuls”

Valère Lamy, T1 d’Oppagne : “Je ne pense pas qu’on a fait un mauvais match. En 2epériode, ça partait un peu dans tous les sens. Mon regret, ce sont les deux buts où ceux qui marquent se trouvent à chaque fois sans marquage. Les absences de Bonjean et Jadot ont pesé. Leurs remplaçants n’ont certes pas raté leur prestation, mais avec deux garçons de cette expérience en moins, c’est difficile. Chapeau à Longlier pour son succès, mais rien n’est fait.”

LONGLIER : Brault ; Fourny, Cravatte, Roman, Wallens ; Bihina, Brejard, Bernard (62e Perreaux) ; Nicolas (46e R. Toussaint), Debehogne (74e Noël), Lahrach (80e Henrotte).

OPPAGNE : Mazzara ; Je. Jadot, Dandoy, Cornelis (68e Camara), Wansart ; Polis, Dropsy, V. Raskin ; Vassart (75e Paquet), M. Bonjean (75 Guillaume), Borrey.

Arbitre : F. Gérard.

Cartes jaunes : Brault, Wallens, Bernard, Debehogne, Roman, Brejard ; Borrey, V. Raskin, Wansart.

Buts : 41e Polis (0-1), 56e Cravatte (1-1), 73e Brejard (2-1).