Le miracle n’a pas eu lieu pour les filles de Bouillon

Et pourtant, samedi, tout avait bien débuté pour Bouillon qui avait gagné le premier set avant de s’effondrer. “Nous avions plus d’envie et de motivation en début de match, mais ensuite, l’adversaire a haussé son niveau, commente la centrale. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, peut-être que nous nous étions mis un peu trop de pression. La réception a flanché ? Oui, mais c’est un peu à l’image de notre saison. La réception, cela nous a posé des gros soucis pendant tout le championnat. Est-ce que Bouillon serait sauvé si Audrey Kinet et Pauline Brasseur avaient joué toute la saison ? Cela aurait probablement changé toute notre première partie de saison. Elles ont apporté énormément, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Elles ont permis d’avoir un vrai esprit d’équipe. Attention, l’ambiance a toujours été très bonne entre nous malgré les résultats. Mais quand nous prenions quelques points de retard, nous ne parvenions jamais à relever la tête. Avec Audrey et Pauline, les choses ont changé. Et puis, les jeunes du groupe ont pris plus de confiance.”

”En série C, nous étions sauvées”

Bouillon évoluera donc en P1 la saison prochaine. ” Une déception, mais en y réfléchissant à tête reposée, ce n’est peut-être pas plus mal. Vu notre première partie de championnat, nous ne méritions pas de rester en Promotion, estime Élise Albert. Ici, nous aurons peut-être l’occasion de reformer une équipe un peu plus solide. L’actuelle P1 va aussi descendre en P2 et nous allons reformer un groupe. Le but, c’est de grandir ensemble et de rejouer la montée directement. Mais en étant un peu mieux préparées si nous venions à remonter en Promotion. En espérant que cette fois, nous puissions prendre place dans la série avec les autres équipes luxembourgeoises. D’ailleurs, si nous avions été dans la série C cette saison, le maintien, il serait dans la poche depuis longtemps.”

Mais ne demandez pas à Élise Albert quel visage aura Bouillon l’an prochain. ” J’imagine qu’il y aura quand même des départs, mais personne n’en a encore parlé, dit l’intéressée. Il faudra aussi voir Audrey et Pauline. Ce n’est pas leur rôle d’assurer notre maintien. En théorie, leur dépannage doit être terminé, mais si elles ont envie de continuer avec nous, nous ne cracherons évidemment pas dessus.”