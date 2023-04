Juliette Thomas s’offre un record personnel sur 10 kilomètres

Samedi, à Pacé (Bretagne), Juliette Thomas s’est classée sixième du championnat de France du 10 000 m. Avec un chrono de 34.01 (dans une course remportée par Mélanie Allier en 33.18), la Gaumaise a amélioré de 40 secondes son record personnel (34.41 en 2021). “J’espérais mieux, dit-elle. Les conditions climatiques n’étaient pas idéales et je me suis retrouvée fort seule dans une épreuve où la densité n’était pas énorme.”