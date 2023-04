J’étais un passionné de basket et il n’y avait pas de club entre Marche et Habay. J’avais 20 ans, j’étais originaire de Neufchâteau (Monplainchamp), je jouais au basket à Rulles et j’étais membre de la commission de propagande du basket provincial. Je me suis dit que ce serait pas mal d’avoir un club à Neufchâteau. Il n’y avait que quelques clubs, à Fratin, Arlon, Rulles, Habay, Florenville, Virton, Saint-Hubert, Wellin, Bomal, Vielsalm. Rien au centre de la province. C’est pour cela que je l’ai appelé Basket Club Centre Ardenne Neufchâteau.

À cette époque, les matches se jouaient à l’extérieur et pas dans une salle ?

Oui. On jouait dehors, sur le terrain au Lac, où c’est devenu le parking actuel à côté de la nouvelle salle. On jouait le dimanche vers 10h du matin. On s’entraînait une fois le mercredi et en hiver, on ne s’entraînait plus. C’est arrivé plus d’une fois où on balayait la neige pour jouer les matches. Et à cette époque-là, il y avait plus de neige que maintenant.

Le BCCA a vite gravi les échelons en province de Luxembourg ?

À Neufchâteau, personne ne connaissait le basket. Je suis allé trouver le professeur de gymnastique de l’Institut Saint-Michel, Jean-Marie Zabus, pour avoir des noms de jeunes de l’école susceptibles de jouer au basket, puisqu’il fallait dix joueurs pour fonder le club. J’ai reçu six ou sept noms et puis je suis allé frapper aux portes de ces gars-là, comme Robert Chenot, Émile Krack ou Michel Dierickx. Le club a quand même eu du mal au départ, parce que personne n’avait jamais eu un ballon en main.

L’arrivée de Jean-Marie Fivet a alors changé la donne ?

Tout à fait. Cela a été difficile jusqu’en 1975, jusqu’à ce que Jean-Marie Fivet, déjà professeur de mathématiques à l’Institut Saint-Michel, arrive au BCCA Neufchâteau. Il jouait à Natoye en D4 nationale et il a directement donné un nouvel élan au club. Il a été exceptionnel. Avec ses compétences, sa rigueur, il a œuvré comme directeur technique, bénévole, jusqu’en 2008. Avec comme couronnement de 30 ans de travail à Neufchâteau, en 2006, la première accession du club en D2. Avec uniquement des joueurs du cru et de la région (NDLR: Fivet, Golinvaux, Bossicart…), et des petits moyens financiers.

Le club a bien grandi, jusqu’à devenir, aujourd’hui, l’un des plus grands clubs de la province, avec Libramont et Arlon. Et celui qui aligne les meilleures équipes, aussi bien en hommes qu’en dames.

Il faut souligner le fait que si Neufchâteau a eu un tel succès, c’est parce qu’il a pu compter sur quelqu’un comme Jean-Marie, l’un des meilleurs entraîneurs et qui n’a jamais rien coûté au club pendant toutes ces années (NDLR: il est toujours trésorier du club).

Vous auriez imaginé qu’un jour l’équipe 1re serait à un match, à un shoot même, de disputer les play-off en D2 nationale ?

Non, on n’imagine pas cela. J’ai créé un club provincial, pour que les gars s’amusent et pour participer à la propagande du basket. J’avais toujours à l’esprit que le sport contribue au développement de la personnalité des jeunes. C’est important.

Le club est en train de vivre ses plus belles années ?

Le club a vécu de très belles années et en vivra encore de très belles. Il a trouvé sa vitesse de croisière et va continuer son bonhomme de chemin.

Vous avez quitté le poste de président et le club, en 2010, mais on vous voit encore au hall des Tanneries…

Je viens de temps en temps voir un match, parce que j’aime toujours bien.

Si j’ai quitté le club, c’est pour des raisons de santé. À cause de problèmes d’acouphène qui m’empêchaient de discuter correctement au bord du terrain et me donnaient mal à la tête. À cause du bruit provoqué par les supporters. Cela m’a été très dur de prendre cette décision. Cela faisait 39 ans que je m’occupais du club, dont 32 ans à la présidence. Et depuis 2006, j’étais en contact avec la Commune dans le but de la construction d’un nouveau hall sportif, puisque la salle Chenot Fontaine n’était plus adaptée pour les rencontres de nationale, aussi bien en hommes qu’en dames.

Quels sont les meilleurs souvenirs que vous gardez de toutes ces années au BCCA ?

Je vais citer, bien entendu, les matches contre Pepinster, le Spirou, Ostende, Wevelgem, tous ces matches en Coupe de Belgique. Mais j’ai une multitude de souvenirs et anecdotes qui ont également beaucoup de saveur. Je vais vous en raconter une. En 1974, on partait avec deux voitures jouer à Vielsalm, mais la deuxième voiture n’est jamais arrivée sur place. Après un certain temps, voyant qu’elle n’arrivait pas, l’arbitre Jean Thiry nous a autorisés à prendre un joueur de Vielsalm (un des trois frères Goosse) pour qu’on puisse commencer le match, avec 5 joueurs. Et à la fin du match, on a dû laisser tomber les bras, pour être certain que Vielsalm gagne… Ce sont des procédures qui ne sont évidemment plus autorisées aujourd’hui. On a appris, au retour à Neufchâteau, que Robert Chenot avait coulé son moteur à Houffalize.