Une course et Gaspard a déjà son billet pour le Japon

Et le vendredi, sur cinquante mètres brasse, Florine Gaspard n’a pas attendu longtemps pour décrocher ce minima. En série, la Bastognarde a réalisé un chrono de 30.65 alors que le minima était fixé à… 31.02. “La pression est vite partie, nous confiait-elle. Avec mon entraîneur, nous avions dit qu’il était important de réaliser ce chrono le plus rapidement possible. Ici, dès la première course, c’était déjà dans la poche. J’ai donc pu profiter de la suite de la compétition sans pression. Je n’étais pas vraiment stressée ceci dit car sur cette distance, j’ai déjà nagé plusieurs fois sous les 31 secondes. Je savais donc que j’avais le temps dans les jambes et dans les bras.”

Histoire de terminer la journée en beauté, Florine Gaspard s’est permis le luxe d’améliorer le record de Belgique en remportant la finale en 30.53. Elle améliore donc le record, qu’elle détenait déjà, de trois centièmes. “Ce record, c’est la petite cerise sur le gâteau, soufflait Florine Gaspard. Au matin, comme j’étais à neuf centièmes du record, je me suis dit qu’il était peut-être possible d’encore faire mieux. Et c’est ce qui est arrivé. C’est chouette d’aller chercher un nouveau record de Belgique. Est-ce que j’ai encore les moyens d’aller plus vite ? Difficile à dire car le 50 mètres, ce n’est pas vraiment la distance sur laquelle je m’entraîne. En prévision des Jeux et des Mondiaux, je bosse surtout sur le 100 mètres. Mais si je m’améliore sur cette distance, cela devrait aussi me permettre d’aller plus vite sur le cinquante.”

Sauf surprise, elle sera aux Jeux

Le samedi, Florine Gaspard a remporté le titre sur 100 mètres brasse. Mais là, elle n’a pas amélioré son record. Et n’a pas réussi le minima. Ce qui ne devrait cependant pas l’empêcher de se rendre au Japon pour s’aligner également sur cette distance. “Je ne vais pas mentir, j’espérais nager un peu plus vite, mais c’était quand même un chrono correct, racontait la Bastognarde. D’autant plus que ma blessure ne m’avait pas vraiment permis de m’entraîner correctement depuis le début de l’année.”

Si Florine Gaspard était de retour en Belgique en fin de semaine dernière, la nageuse du club de Marseille ne s’est pas éternisée. Elle partait en effet en stage en Turquie dès lundi. Un stage qui va durer deux semaines. “Et ensuite, nous repartirons sur les compétitions. J’ai les championnats de France en juin, mais moi, comme j’ai déjà le minima pour aller au Japon, j’ai moins de pression et je peux travailler de manière différente, expliquait-elle. Mon programme sera un peu différent. Je vais pouvoir me refaire une bonne base de travail. Mon objectif au Japon ? Je n’ai pas encore vraiment réfléchi, mais l’idéal, ce serait de se rapprocher des temps pour les JO de Paris. La Belgique n’a pas encore sorti les critères de qualification.”

Mais sauf grosse surprise, Florine Gaspard, 21 ans, devrait bien faire partie de la délégation belge présente en France l’été prochain.