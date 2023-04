Une deuxième montée d’affilée pour le BAT Tintigny ?

Promu en D3 cette saison, après avoir roulé sur la première provinciale, le BAT Tintigny n’était clairement pas attendu parmi les ténors de la série. Et pourtant, avec un bilan de seize victoires, quatre partages et trois défaites, les Verts ont étonné tout le monde. “Je ne pensais pas que nous allions jouer la tête, mais je connaissais déjà un peu le niveau et pour moi, nous avions, sur le papier, une équipe qui pouvait jouer le top 5, raconte celui qui est aussi passé par le Boca-Juniors Libramont en D2. Mais il faut bien se dire que dans le groupe, pas grand monde n’avait joué plus haut que la P1. Donc oui, c’est une grosse surprise de se retrouver là. La grosse différence entre la D3 et la P1 ? L’aspect tactique est un peu plus important en D3, mais la vraie différence, c’est la qualité intrinsèque des adversaires. Maintenant, je trouve que la D3 est un peu plus faible que par le passé. Mais c’est pareil dans toutes les divisions selon moi.”

Lorsqu’on demande à Alexandre Laurent à quel moment il a pensé au titre, le capitaine répond qu’il “n’y avait jamais vraiment pensé avant les derniers matches. Je me disais que nous allions bien finir par perdre des points à droite, à gauche et que nous allions redescendre dans le classement. Mais au final, cela n’est jamais arrivé. Et nous nous sommes pris au jeu.”

Pas peur de la montée

Mais est-ce que tout le groupe est motivé par la montée à l’échelon supérieur ? “Difficile à dire. C’est un peu le même scénario que l’an dernier où certains n’étaient pas très chauds à la base. Mais au final, ils se sont pris au jeu, dit Alexandre Laurent. Nous avons un groupe de quatre, cinq ou six joueurs qui sont vraiment chauds et qui sont présents chaque semaine. Les autres, cela tourne un peu, mais dès qu’un gars est dispo, il fait le nécessaire pour venir avec nous. J’espère que cela fonctionnera aussi bien la saison prochaine si nous venons à monter même si je pense qu’il faudra regarder pour un ou deux joueurs en plus. Les déplacements ? Oh, que ce soit en D3 ou en D2, cela n’est pas fondamentalement différent. Et quand tu es sur la route, quinze minutes en plus, tu ne le vois pas trop. Peur du niveau ? Non. Ce sera plus fort et nous ne gagnerons pas autant de matches. Mais les rencontres où nous avons pris le plus de plaisir, il s’agissait de celles face aux grosses équipes, où il fallait batailler.”

Reste à voir si Tintigny va encore pouvoir utiliser sa salle. “Normalement, nous ne pouvions déjà pas jouer dedans cette saison en D3, mais nous avons eu une dérogation, souffle Alexandre Laurent. C’est toujours le même souci. Les Fédérations râlent parce que des équipes déclarent forfait, mais si vous commencez à mettre des bâtons dans les roues aux clubs qui sont motivés, il ne faudra pas venir se plaindre après.”

Il a un match important en prairie

Joueur de futsal à Tintigny, Alexandre Laurent évolue à Meix, en prairie. Une équipe qui va devoir assurer son maintien en D3 dimanche, lors de la dernière journée. “Le match que je préfère gagner ce week-end ? Joker, sourit l’intéressé. Ce n’est pas comparable. Mais descendre en P1 avec Meix serait bien plus décevant que de rester en D3 avec Tintigny. Mais le mieux, ce serait de pouvoir gagner vendredi et samedi. Nous ne pensions pas devoir attendre la dernière journée pour se sauver, mais ce n’est pas le cas. Nous ne pensions pas que Libramont irait gagner à Rochefort par exemple. Le sentiment de revivre le scénario de l’an dernier ? Oui, c’est un peu cela. En espérant que cela se termine mieux.”