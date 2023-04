Quelle saison pour le BAT Tintigny ! Promus en D3 cette saison, les Gaumais ont décroché le titre ce vendredi soir en disposant du Cosmos Stavelot (6-4). Après quinze minutes d’attente, Tintigny a ouvert le score et n’a plus jamais été rejoint : 2-1, 3-2, 6-3 et 6-4 pour terminer.