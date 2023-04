Course au maintien en D3B entre Libramont et Meix: deux succès mauves pour un scénario idéal

Un an plus tard, l’histoire va-t-elle se répéter une division plus haut et dans la course au maintien cette fois ? Condamnés pour beaucoup il y a moins d’un mois, les joueurs de Samuel Bodet ont repris du poil de la bête à la faveur de résultats plutôt inattendus (partage avec Habay et surtout victoire à Rochefort) et talonnent désormais des Méchois dans leurs petits souliers. Officiellement avec deux points de retard, virtuellement sur la même ligne (avec deux succès de moins) si l’on prend en compte les deux unités que les Ardennais devraient selon toute vraisemblance récupérer sur tapis vert contre Durbuy.

Seule nuance par rapport à l’an passé, mais elle est de taille : un troisième larron est impliqué dans cette bagarre pour éviter le 3e fauteuil de descendant : Herstal, qui compte une longueur d’avance sur le duo et doit se rendre à… Meix. Herstal qui rencontre de sérieux soucis financiers (les joueurs ne sont plus payés depuis des mois) et s’apprête à un exode massif, mais s’accroche à sa place de non-descendant même si celle-ci risque de lui causer de sérieuses difficultés la saison prochaine. Dans l’idéal, c’est donc une double victoire mauve qu’il faut souhaiter (Meix contre Herstal, Libramont contre un Richelle) puisqu’elle assurerait le maintien des deux équipes luxembourgeoises et enverrait les Liégeois en enfer.