Longlier est champion et monte en D3

Rapidement devant grâce à un but de l’inévitable Lahrach, Longlier avait vu Sart revenir avant la pause via une frappe de Memeti. Mais à dix minutes du terme, Vériter, monté au jeu un peu plus tôt, a délivré toute son équipe. Longlier retrouvera donc la D3 la saison prochaine, un échelon où les Longolards figuraient encore lors de la saison 2018-2019.

"C'est le titre de tout un groupe, savourait Damien Tucci, le mentor de Longlier. Ce titre, nous sommes allés le chercher tous ensemble. Ce samedi, nous avons encore trouvé les ressources pour revenir. Je félicite tous les joueurs et tout le staff technique.”

Sart et Oppagne, eux, se contenteront du tour final. Sart recevra Ethe, tandis que Oppagne hébergera Gouvy. Les rencontres auront lieu le week-end prochain.