Samuel Bodet, à quelques heures de la fin du championnat, on attend toujours le verdict dans l’affaire Libramont - Durbuy. Qu’en pensez-vous ?

"Je préfère ne pas livrer le fond de ma pensée tant que la décision n'est pas tombée. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est le football belge. Tous les ans, il se passe quelque chose du genre, à divers niveaux. C'est le cas aussi avec Virton (NDLR : où il est kiné) où on attend toujours un verdict pour le match Standard B - Genk B."

C’est difficile d’aborder le match décisif avec cette affaire à l’esprit ?

"Non. Nous, on part du principe que ces deux points supplémentaires, nous les aurons. Le contraire serait aberrant. Et on n’a de toute façon pas de calcul à faire, on doit jouer pour aller chercher les trois points."

C’est un peu fou de se dire que vous pouvez revivre le scénario de l’an dernier en doublant Meix in extremis ?

"C’est vrai, mais cette fois, j’aimerais que Meix l’emporte aussi. Du moins si on gagne… Les deux équipes toujours en D3 la saison prochaine, c’est mieux pour nous, pour avoir un maximum d’équipes de la province dans cette série. Et c’est mieux pour celles qui luttent pour leur maintien un échelon plus bas."

L’an passé, vous êtes revenus progressivement sur Meix, sentant de plus en plus l’exploit possible. Cette fois, c’est un peu différent, non ? Un retour assez inattendu ? Il y a quelques semaines, vous ne cachiez d’ailleurs pas votre pessimisme.

"C’est exact. Surtout lorsqu’on voyait notre calendrier, c’était compliqué d’y croire encore. Et c’est surtout rageant. Parce que si on doit descendre, on pourra regretter les points bêtement perdus contre Durbuy, Givry ou encore Ciney. Cela ferait mal car le potentiel est là. Il suffit de voir les matches qu’on a livrés contre Rochefort, Habay ou La Calamine pour s’en convaincre. Le problème, c’est qu’on n’a jamais vraiment su enchaîner. Cela aurait été logique qu’on perde à Rochefort, logique aussi qu’on batte Givry, Durbuy ou Ciney. Mais cela fait partie de la beauté du foot. Maintenant, c’est inutile de pleurer. Moi, je ne crois pas au hasard ou à la chance. Le classement final reflète la réalité et si on se sauve, on l’aura mérité. Si on descend, c’est pareil, point."

Et si vous descendez, que regretterez-vous surtout ?

"Sans doute les mois de février ou mars, quand on parlait beaucoup de transferts. Il y a eu pas mal de mouvements chez nous et je crois que ces tractations nous ont porté préjudice. J’ai alors essayé d’amener du changement, en incorporant des jeunes qui ont amené un nouveau souffle, qui ont permis à certains de se rebooster."

Si c’était à refaire, vous lanceriez ces jeunes plus tôt ?

"Non. Selon moi, ils n’auraient pas été prêts. Ils n’ont que 17 ou 18 ans et c’est leur première saison dans le noyau A. Ils apportent leur fraîcheur sur une période donnée et c’est très bien ainsi, mais sur une saison complète, cela aurait été plus compliqué. C’est la volonté du club de miser au maximum sur les jeunes, mais il faut aussi les protéger. En début de saison, le noyau a été construit sous ma responsabilité et, je le répète, il était suffisamment armé pour jouer le maintien. Les circonstances ont été telles qu’on a lancé un jeune, puis deux et que ça a boosté aussi les autres. Et c’est très bien ainsi."