Libramont est relégué en P1

Mal embarqués dans la rencontre, après un penalty cadeau offert par un trio arbitral peu inspiré, les Libramontois, qui ont vu Richelle profiter des espaces dans leur dos, parviennent à renverser la tendance avant le repos grâce à Richard et Roset. Et quand Roset, quelques minutes à peine après le début de la seconde période, plante le troisième but des siens, on se dit que cette fois, Libramont ne laissera pas passer l’aubaine. Mais face à des Liégeois qui ont joué à des années de leur niveau habituel, les hommes de Samuel Bodet vont continuer à attaquer, en voulant aller planter le quatrième, sans y parvenir. Il reste vingt minutes, Richelle réduit le score, insiste et Libramont finit par se faire rejoindre et dépasser dans le final. Une défaite qui renvoie donc les Mauves en P1…

LIBRAMONT : Delmé,, Grandjean, Grégoire (46e, Jérouville), Robinet, Bourgeois, Nkokolo, Giboux (73e, Bigonville), Roset (67e, Baudot), Richard (67e, Nélisse), Vandaele, T. Lefort.

RICHELLE : Rausin, Leroy (46e, Halleux), Servais, Simon, Lang (46e, Pezzin), Boulton, Lanckhor, Thomas, Meys (59e, Custinne), Spano, Zougar.

Arbitre : Kevin Desimpele.

Buts : Zougar (7e, 0-1), Richard (42e, 1-1), Roset (45e, 2-1), Roset (51e, 3-1), Simon (70e, 3-2), Simon (86e, 3-3), Zougar (90e, 3-4).

Avertissements : Delmé, Nélisse, Richard, Simon, Thomas, Boulton.