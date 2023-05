Damien Tucci, on imagine que le jour s’était déjà levé lorsque vous êtes rentrés chez vous dimanche ?

”J’ai quitté la buvette vers 5 h 30 du matin. Et je n’étais pas le dernier à partir. Je pense que certains devaient être bien fatigués dimanche. Le président savait que les frigos étaient remplis dans la buvette, mais j’avais dit de ne rien préparer. Cela m’avait porté la poisse quand j’étais à Poupehan. Cette fois, j’ai dit que nous ne faisions rien. Mais cela ne nous a pas empêchés de bien profiter.”

Vous êtes passé par tous les sentiments samedi. Comment avez-vous vécu ce match ?

”Oui. Avec de la joie tout d’abord avec ce but rapide. Mais ensuite, c’est devenu plus tendu car nous n’étions pas bien dans la fin du premier acte. Au repos, j’ai dit aux gars qu’ils étaient en train de passer à côté de leur match. Nous étions trop frileux.”

Vous avez douté avant le but victorieux de Vériter ?

”Non, parce que je savais que les mecs qui étaient sur le banc allaient amener un plus. J’ai fait rentrer mes quatre attaquants, nous étions en 4-2-4 avant notre but. Je savais que cela allait payer. Et au final, nous ne marquons pas le plus beau but de la saison, mais c’est le but le plus important. Cédric avait prédit qu’il allait marquer dans ce match. Et je pense que ce but est mérité.”

Le fait que le but soit inscrit par un joueur qui sort du banc et qui n’a pas eu un énorme temps de jeu cette saison, c’est la preuve que ce titre est collectif ?

”Oui. Et cela a été pareil du début à la fin. Prenez Maxime Henrotte. Samedi, il était titulaire alors que sur les cinq derniers matches, il avait été seizième homme à trois reprises. Mais je savais qu’il pouvait sortir un gros match et il l’a fait. Notre force, c’était de pouvoir tirer notre épingle du jeu même quand nous avions des absents.'

Début février, Longlier était dans le milieu de tableau. Et puis, vous écrasez Chaumont et tout s’est enchaîné….

”C’est le match qui a lancé notre belle série. Ce jour-là, nous avons montré que nous savions jouer au football et marquer des buts. Cela fait partie des matches charnières, tout comme celui face à Assenois voici quinze jours. Quand nous étions menés 3-0, je n’y croyais plus. Et puis, Antoine Debehogne nous a mis trois buts et pour nous maintenir en vie.”

Si vous aviez eu Quentin Fourny et Samy Lahrach toute la saison, le titre serait tombé plus tôt ?

”Je ne sais pas. Mais avec eux, peut-être que nous n’aurions pas perdu de bêtes points. Mais je le répète, tout le groupe a fait le boulot.”

Vous avez la meilleure défense de la série. Une fierté ?

”Cela fait deux ans que j’explique aux gars que c’est important d’avoir une solidité défensive. Marquer cinq buts, nous ne saurons pas le faire à chaque match. Et mon groupe l’a bien compris. L’an dernier, nous avions des mecs capables de marquer énormément. Je pense à des Gagban ou à des Toussaint. Cette année, c’était moins le cas. Nous avons donc resserré les lignes et travailler les coups de pied arrêtés. Il ne faut pas les négliger car ce sont de vraies opportunités de but. On l’a encore vu ce samedi.”

Longlier est prêt pour la D3 ?

”C’est l’objectif que j’avais fixé. L’an dernier, nous étions troisièmes, je voulais faire mieux. Certains m’ont dit que j’étais fou, mais je pense que nous méritons cette montée. Et peu importe ce qui va se passer, ce sera du bonus. En D3, nous n’aurons aucune pression. Nous irons pour gagner des matchs.”

Vous allez encore transférer pour cette montée ?

”Nous allons faire le point avec les joueurs du groupe et avec les renforts qui ont déjà été officialisés. Là, nous allons encore profiter quelques jours et puis, nous travaillons sur le recrutement. Tout en ne faisant pas n’importe quoi. Nous avons un budget, nous allons nous y tenir. En faisant confiance aux gars du club. Mais il faudrait un deuxième gardien, c’est impératif. Et j’aimerais un joueur dans chaque ligne. Si possible, des mecs d’expérience qui rentreraient dans notre projet.”

Mathieu Perreaux a annoncé son départ pour Libramont. Mais vu la montée, vous allez tenter de le faire changer d’avis ?

”J’ai dit à Mathieu qu’il avait peut-être pris sa décision un peu rapidement. C’est quelqu’un d’important pour nous. S’il veut rester, qu’il prévient Libramont et que ce club est d’accord, je le reprends à bras ouverts.”