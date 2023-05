Meix, sans stress, se maintient en D3

Seuls le T1 méchois Philippe Petit et le responsable sportif Jean-François Breda semblaient encore craindre alors un improbable rebondissement. Une vingtaine de minutes plus tard, ils pouvaient à leur tour respirer : Breda et Dewalque, artificiers du jour, particulièrement efficaces pour l’occasion, s’étaient chargés d’afficher un score de forfait au marquoir.

L’audace offensive du coach méchois, qui avait aligné trois attaquants et Godfrin en soutien (schéma tactique déjà gagnant à l’aller), s’était avérée payante au-delà des plus belles espérances.

Il ne restait plus aux Mauves qu’à gérer leur net avantage. Ce qu’ils firent plutôt nonchalamment au retour des vestiaires, obligeant leur portier Gérald Brolet à hausser le ton après que deux essais adverses eurent flirté avec le cadre de son but.

La réaction, sans être cinglante, s’avéra largement suffisante. Godfrin inscrivit même un sixième but avant d’être signalé hors-jeu, puis Dewalque passa tout près du quadruplé avant qu’un Gomrée assez entreprenant ne secoue la barre au prix d’un centre-tir.

"Au final, tout le monde est content."

Ce fut là le dernier fait saillant d’une fin de partie durant laquelle le seul véritable intérêt était l’issue de l’affrontement entre Libramont et Richelle. Pour les Liégeois, surtout, qui, durant 35 minutes, se retrouvèrent dans la peau d’un condamné. Et pour les Gaumais, un peu, qui auraient évidemment préféré afficher deux derbies supplémentaires au calendrier de leur prochain exercice. “Au final, tout le monde est content. On va disposer d’un long break et pouvoir préparer la prochaine saison bien plus tranquillement qu’il y a un an, quand nous avions terminé le 12 juin. Et, surtout, il n’y a pas cette incertitude entre la D3 et la P1 qui fait toujours hésiter les joueurs à poursuivre ou pas”, ponctue Philippe Petit, le T1 méchois

MEIX : Brolet ; Bechet, T. Day, Gomrée, Schmit ; Laurent, Puffet (61e Gasparoto), Godfrin ; Jacques (61e Limpach), Breda (82e Erdeljan), Dewalque (83e Simons).

HERSTAL : Campagnolo ; Sylla, Audoor, Dongala (45e De Brouwer), Fic (45e Deckers) ; De Brouwer, Sixset (80e Berber), El Guendi ; Mbazoa, Wanderson, El Farsi (60e Farid).

Arbitre : M. Loockx.

Avertissements : Bechet, Sylla, El Guendi.

Les buts : 3e et 30e Breda (1-0, 4-0), 8e, 15e et 37e Dewalque (2-0, 3-0 et 5-0).