Président de Libramont, Bernard Jacquemin a très mal dormi

Libramont va donc retrouver la P1. Une série où les Libramontois risquent de se retrouver un peu seuls avec la montée du voisin longolard et la descente de clubs voisins comme Assenois et Bastogne. “Quand le titre de Longlier a été officiel samedi soir, j’ai envoyé un message au coach pour lui dire que le maintien était impératif. Longlier, cela nous aurait offert une superbe recette, dit Bernard Jaquemin. Mais les recettes, les joueurs, ils s’en moquent.”

L’an prochain, Libramont repartira avec une équipe rajeunie. “Plusieurs jeunes ont su saisir leur chance cette saison et c’est positif, poursuit le président. Regardez un garçon comme Noah Bourgeois. Il avait déjà tiré son épingle du jeu face à Rochefort et il a confirmé dimanche. L’an prochain, dans le onze de base, nous aurions six ou sept joueurs qui auront entre 17 et 18 ans. L’objectif ? Idéalement, ce serait de jouer les cinq premières places. Remonter directement, je pense que ce ne sera pas possible.”

Plusieurs joueurs partiront de Libramont cet été. On pense à des garçons comme Nkokolo, Vandaele, les frères Lefort ou encore Grégoire. “Le départ qui m’ennuie le plus ? Arnold Nkokolo. Je l’ai dit, mais je le redis, je trouve que nous manquons de physique. Or, Arnold, il nous amène cette puissance. Quand il a le ballon dans les pieds, bon courage pour lui reprendre. Nous regretterons aussi Vandaele, mais nous ne pouvons pas nous aligner sur ce qu’offre Habay. Des renforts ? Certains joueurs attendaient encore de voir dans quelle division nous allions évoluer. Maintenant que la descente est officielle, il faudra voir ce qu’il va se passer.”

Cette année, Bernard Jacquemin a aussi vu son équipe B louper la montée en deuxième provinciale. “Comme l’équipe A redescend en P1, cela m’embête un peu moins, mais il ne faut pas végéter trop longtemps en P3, assure le président. Car les jeunes qui ne jouent pas en équipe A, ils ne resteront pas indéfiniment en P3. Ils auront envie d’aller jouer dans des équipes de P2. Certains sont déjà partis cette saison. D’autres ont décidé de se désaffilier. ”

Notons enfin que, ce mercredi, Libramont devrait récupérer les deux points face à Durbuy. “Cela ne changera rien. Maintenant qu’elles savent que cela n’a plus d’importance, les instances peuvent nous les donner", termine Bernard Jacquemin.