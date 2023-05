Maxime Cavelier n’avait pas encore retrouvé sa voix lundi

Dimanche à Tienen, un 0-0 a suffi pour les Liégeois. “Ce n’était clairement pas notre meilleur match de la saison, mais c’était une journée particulière, poursuit Maxime Cavelier, originaire de Vaux-sur-Sûre. Nous avions un peu de pression et un peu d’excitation aussi. Des matches pareils, tu n’en joues pas quinze dans une vie. Mais le résultat est là. ”

À trois journées de la fin, Liège compte deux unités de retard sur le Patro, en tête de la série. “Le titre, nous y pensons évidemment, dit Maxime Cavelier. Et s’il venait à tomber, je pense que nous ferions encore plus la fête que dimanche. Mais la saison est réussie malgré tout. Même si nous restons deuxièmes, le contrat est rempli. Le titre, ce serait la cerise sur le gâteau. Nous n’avons pas les cartes en main, mais nous n’allons rien lâcher. Et maintenant que l’accession à la D1B est dans la poche, peut-être que cela va enlever un peu de pression. ”

Auteur d’un excellent début de saison, Maxime Cavelier a ensuite été freiné par une blessure. “Une déchirure au niveau du ménisque qui m’a mis à l’arrêt pendant plus de deux mois, soupire l’ancien joueur de Gand. C’est dommage car mon début de saison était vraiment bon, j’étais titulaire et mes statistiques étaient bonnes. Après l’opération, il m’a fallu un peu de temps pour revenir. Ici, je sens que les sensations reviennent même si ce n’est pas simple quand tu dois te contenter de quelques minutes par match. Mais je m’entends très bien avec tout le staff. Ce dernier me fait confiance et j’ai déjà le regard tourné vers la saison prochaine. Je suis impatient de découvrir ce niveau supérieur. Ici, si j’ai la possibilité de pouvoir fêter une titularisation avant la fin du championnat, je suis très content. Cela ferait du bien de pouvoir disputer un match complet. Cela permettrait de terminer cette année en beauté. ”

Après avoir signé un contrat de deux ans l’été dernier, Maxime Cavelier ne se voit pas ailleurs qu’à Liège. “Il me reste un an de contrat et je n’ai aucune raison de partir, avoue-t-il. Je me sens vraiment bien à Liège. Tout le monde me dit que j’ai l’ADN de ce club. Je ne me vois pas ailleurs, je suis très bien à Liège. Mes études dans l’immobilier ? Je continue à les suivre, tout en ne ratant aucun entraînement. Je fais cela à mon rythme. ”