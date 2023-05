Saint-Hubert B champion de P1

Dans les rangs borquins, le titre était inattendu. “Le basket est un sport d’adresse. On en a eu et tout s’est enchaîné, savoure Antoine Noël. Les gars ont vraiment joué comme des patrons. Les Rullots ont dépensé beaucoup d’énergie pour revenir et cela les a tués. On finit super bien la première mi-temps et c’est là que le match se joue. ”

Champion, Saint-Hubert B renonce cependant à la montée puisque l’équipe A du club évolue déjà en R2. Musson, premier au terme du championnat, se verra proposer la montée. Et les Mussonnais devraient l’accepter.