Championnats de Belgique de course de montagne : Victoire Cravatte (BBS) enlève son premier titre national

Ce dimanche, à Membre sur Semois, Victoire Cravatte (BBS) s’est imposée à l’issue des championnats de Belgique de course de montagne. Un tracé âpre (12 km, +/- 900 m D +), 6 côtes, 6 descentes, de la technicité et, surtout, un plateau d’adversaires chevronnées (la championne de Belgique en titre de trail longue distance Laura van Vooren, la multiple championne nationale de course montagne Sarah Balancier, la marathonienne Karen Van Proyen référencée à 2h35’ voici deux semaines à Rotterdam…).

”J’étais stressée avant le départ, moins que mes parents mais quand même”, nous expliquait cette étudiante à la KUL (Leuven – masters en littérature et linguistique anglais/néerlandais. “Moi qui vis surtout à Leuven, j’étais rentrée pour les vacances de Pâques sur Libramont, histoire de préparer cette course en travaillant surtout le D + D +. Des côtes avec des squats au pied de chacune d’entre elles, pour ajouter de la charge dans les cuisses. C’était la première fois que je me préparais autant spécifiquement. Je savais que J’allais me retrouver sur une course avec les meilleurs Belges, dont des “idoles” comme Nico Bucci ou Florian Descamps. C’était nouveau pour moi.”

Brièvement briefée avant la course par Frédérik Hardenne, responsable de la Belgian Trail Academy qu’elle a rallié l’an dernier, Victoire s’est calée derrière Laura Van Vooren durant la première moitié de la course.

”Une athlète et une personne vraiment incroyable”, fait-elle. “Avant la course, elle est venue me parler très gentiment. Et quand j’ai pris le risque de la dépasser, elle m’a dit “Waouw, tu voles”. Elle et son compagnon Florian Descamps (NDLR : 3e chez les hommes) sont vraiment représentatifs de la belle mentalité du trail. C’est incroyable la classe qu’ils ont…”

Une fois partie, Victoire Cravatte a volé, prenant la 21e place au scratch et terminant avec près de quatre minutes d’avance sur Van Vooren.

”C’est un effort vraiment très intense”, constate-t-elle. “Très dur mentalement, car tu dois sans cesse te dire qu’il faut en garder pour le 3e et dernier tour. C’est un peu comme pour les corridas, que je déteste par ailleurs. Disons qu’ici, il y avait la variété du terrain pour embellir la chose…”

Un bonheur venant rarement seul, ce premier titre national pour l’athlète du club de Bertrix est également synonyme d’une première sélection internationale. Grâce à sa première place, Victoire participera sous le maillot de l’équipe belge aux lui vaut une sélection pour les prochains mondiaux de course de montagne qui se dérouleront à Innsbruck (Autriche) du 6 au 10 juin prochains.

”Début juin, en plein dans les examens, ce n’est pas top”, fait-elle. “Mais bon, heureusement, ce sont surtout des travaux à rendre cette année. Il faudra trouver le temps de bien préparer les deux choses, de bien combiner études et entraînements. Une sélection, c’est un rêve…”