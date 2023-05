Les Arlonais confiants avant le match de l’année

Si vous demandez à Yoann Bernard de vous parler de Linthout, l’artilleur arlonais restera muet comme une carpe. “Franchement, je ne sais rien sur notre adversaire, avoue-t-il. J’ai simplement été voir une photo de l’équipe sur les réseaux sociaux. Cela a l’air d’être une équipe assez jeune, un peu comme nous. Pour le reste, peut-être que le coach nous glissera quelques infos, mais moi, c’est l’inconnue. Après, dans tous les cas, nous allons jouer notre jeu, en tablant sur nos forces. Nous n’allons pas commencer à nous adapter à notre adversaire. Et puis, je me dis que si Linthout se retrouve aussi concerné par les barrages, c’est que cette équipe n’est pas plus forte que nous.”

Cette saison, Arlon a soufflé le bon et le moins bon. Une irrégularité chronique qui explique la position de barragiste. “C’est vrai que même pendant un match, nous avons tendance à avoir des moments d’absence. Et à ce niveau, cela ne pardonne pas, poursuit Yoann Bernard. Je pense que nous sommes à notre place. Nous pouvons avoir des regrets par rapport à certains matches disputés en début de saison. Je pense aux rencontres face à Liège B ou Brainois. Nous avons perdu alors que ce sont deux duels où nous aurions pu nous imposer. Et avec deux victoires en plus, nous ne parlerions pas de barrage. Après, il ne faut pas oublier que l’équipe est assez jeune et que pour la majorité, il s’agissait d’une première en régionale. Si on retire Aurélien Tiberghien et Vladimir Vukovic, le reste n’a jamais joué si haut. Nous n’avions qu’une année en P1 dans les pattes quasiment.”

En plus de l’irrégularité, l’absence de certains joueurs a fait mal à Arlon. “Encore ce samedi, il faudra jouer sans Van Hamme, Van Bemten et Bilocq, qui sont à l’infirmerie, glisse Yoann Bernard. Moi, à cause d’une blessure, je suis aussi resté sur la touche pendant quelques semaines. Vladimir Vukovic a également manqué des rencontres à cause de son boulot. Nous avons été au complet deux ou trois fois, pas plus.”

En attendant, après avoir découvert la régionale, les Arlonais n’ont aucune envie de redescendre. “Nous voulons rester à ce niveau, commente Yoann Bernard. Je pense que nous avons les qualités pour jouer là. Redescendre en P1, cela m’embêterait. Mais si c’était le cas, et que l’équipe restait inchangée, je pense que nous serions les favoris en P1 la saison prochaine. Le but, ce serait de remonter directement.”