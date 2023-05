TF D3 : Un réalisme à l’extérieur qui n’en finit pas de se confirmer pour Habay

Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, Habay a donc fait honneur à l’adage qui fait sa fierté, de quoi continuer à rêver, raisonnablement, comme Hugo Vialette : “Personnellement, je préférais partir dans l’inconnu plutôt que d’affronter une équipe de notre série. Le match ? nous avons eu les meilleures inspirations durant le premier quart d’heure, voire un peu plus, mais au lieu de nous mettre confiance, notre but d’ouverture a eu l’effet inverse et nous n’en avons plus mené large jusqu’au repos. On en a profité pour remettre les choses dans l’ordre et si on a encore courbé l’échine, on l’a bien fait, sans paniquer. ”

Manage : Vanhecke ; Mathieu, Cuche, Oztürk, Debauque (75e Dauby), Paquot (56e Chebaiki), Scohy, Di Vrusa (75e Laurent), Depril, Descotte (46e Sebaihi), Diotallevi.

Habay : Bartholomé ; Vialette, Reyter, Jaspierre, Poncelet, Lecomte (71e Ajavon), Deom (55e Copette), Ansion (90e+1 Monaville), Toussaint (77e Grévisse), Léonard, Molinari.

Arbitre : M. Sayoud.

Avertissements : Toussaint, Paquot, Diotallevi, Paquot.

Les buts : 14e Toussaint (0-1), 90e+4 Copette sur penalty (0-2).