Pas de Coupe du monde pour Julia Grégoire

Ce week-end, à Sittard (Hollande – course UCI), Emeline Detilleux a terminé 5e chez les élites femmes, tandis qu’Antoine Jamin a fait 13e chez les juniors. Dans le même temps, Julia Grégoire (Barvaux) s’est classée dans le milieu de ranking des élites, à la 17e place. Le week-end qui arrive marque le lancement des épreuves de Coupes du monde, les plus importantes du calendrier hors-championnats, avec énormément de points à distribuer. Julia Grégoire ne sera pas de la partie. Elle a préféré s’aligner à Eupen, sur une course UCI de moindre importance.