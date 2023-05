Mathias Toussaint, de la P1 à la D2 en quinze mois ?

Ne demandez par contre pas à Mathias Toussaint de vous donner des informations sur Tournai. “Je ne connais pas le moins du monde, dit-il. Il faut dire que c’est une équipe que nous n’affrontons jamais. C’est l’équipe la plus loin d’Habay en D3. Je peux vous dire que je suis content de jouer à la maison. Se taper plus de deux heures de route pour aller à Tournai, cela aurait été long. Et je pense que nos supporters n’auraient pas été nombreux. Jouer chez nous n’a pas toujours été un avantage cette saison ? C’est vrai, mais étant donné le contexte, ce n’est pas plus mal d’être chez nous. Je sais aussi qu’un travail a été réalisé sur l’aire de jeu afin que celle-ci soit la meilleure possible. ”

Pour gagner le droit de recevoir Tournai, Habay a dû aller s’imposer à Manage. Une victoire acquise grâce, notamment, au but de Mathias Toussaint. “C’était seulement ma deuxième rose de la saison, sourit le médian des Habaysiens. Mais je joue un peu plus bas cette saison. Gagner 1-0 dimanche avec un but de ma part ? Ce serait le scénario rêvé, mais tant qu’on gagne, le buteur, je m’en moque. Notre match face à Manage ? C’était un Habay différent de celui du championnat. Cette victoire, nous sommes allés la chercher avec nos tripes. À la fin du match, j’étais fatigué comme je l’ai rarement été cette saison. Nous avons changé de style, en étant plus solide derrière et en proposant un peu de moins de football qu’en championnat. Mais à cette époque de la saison, la manière, je pense que tout le monde s’en moque. Et j’ai par contre bien aimé cette équipe de Manage. J’ai trouvé que c’était costaud. Notre adversaire jouait au foot et était assez solide dans les duels. ”

Devenu une valeur sûre de D3, Habay a donc désormais l’occasion d’aller voir ce qui se passe plus haut. Et dans le club gaumais, tout le monde a envie de découvrir la D2 ACFF. “Est-ce que Habay est prêt à assumer une montée ? Oui, sans aucune hésitation, répond Mathias Toussaint. Cela fait quelques saisons que le club travaille au niveau de sa structure. Avec Samuel Petit, Habay a quelque chose de très stable. Le club est capable d’aller en D2 et de s’y maintenir. Les transferts réalisés tiennent la route pour ce niveau. Moi, je n’ai jamais connu le D2, mais de ce que j’entends un peu partout, c’est un style de jeu qui nous conviendrait même peut-être un peu mieux. Avec des équipes qui jouent un peu plus au ballon. Je n’oublie pas non plus qu’en début de saison, nous avons affronté Westhoek et Warnant en Coupe de Belgique. Alors oui, c’était pendant la préparation, mais je n’ai pas senti une énorme différence. ”

Encore en P1 voici douze mois, Mathias Toussaint pourrait donc découvrir la D2 dans quelques semaines. “Cela ferait un gros changement. Mais j’ai su m’adapter à la D3, de manière plus rapide que ce que je pensais, donc, je me dis que je pourrais faire pareil en D2, répond l’ancien joueur de Longlier. Et si cela joue davantage au foot, cela me conviendra encore un peu plus. Mais je sais aussi que la concurrence sera énorme et que je devrai me bouger. Est-ce que je suis devenu meilleur que voici un an ? Tactiquement, j’ai appris énormément. Mais je dois encore me libérer. Avec Habay, j’essaye surtout de respecter ce que mes équipiers et mon coach demandent. J’ai beaucoup appris, j’ai intégré pas mal de nouvelles choses, mais je sens que je peux encore m’améliorer. Mais depuis deux mois, je vois une différence, je me libère un peu plus sur le terrain, je suis plus à l’aise. ”