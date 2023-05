La possession pour Habay, la montée pour Tournai

Une petite erreur d’appréciation d’un côté, un plongeon trois étoiles et une main ferme de l’autre, un match de football tient parfois à des petits détails. Habay a encore pu le constater ce dimanche. Alors que tout le monde pensait déjà que les prolongations allaient être inévitables, un centre de la gauche surmonte Bartholomé. En deuxième zone, Holuige ne se fait pas prier et ouvre le score. Dans la foulée, Lecomte hérite du cuir aux abords du rectangle et envoie une mine, mais Gianquito se détend superbement. Résultats des courses, un succès de Tournai et une montée en D2 pour les Hennuyers. “C’est la dure loi du football. Tournai a eu cette faculté de ne pas faire d’erreurs. Nous, nous en commettons une et le ballon termine au fond, soupirait Samuel Petit. La déception est énorme car nous n’avons pas l’impression d’avoir été battus par plus fort que nous. Et c’est un euphémisme de dire cela. C’est très cruel. Le football est le seul sport où ce n’est pas toujours le meilleur qui gagne, on l’a encore vu ce dimanche”