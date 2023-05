Pour Léonard, Habay s’est réveillé trop tard

Comme tous ses équipiers, Lorian Léonard avait la tête des mauvais jours dimanche sur le coup de 16 h 50. Battus par Tournai, les Habaysiens doivent oublier la D2… sauf s’ils remportent leur match de dimanche face à Raeren et qu’une équipe francophone supplémentaire monte en N1, via le gain du tour final. “Nous avons pris un coup sur la tête, mais nous savons tous qu’il reste un petit espoir, commente Lorian Léonard. Nous allons nous battre jusqu’au bout. Notre but, c’est d’aller en D2. Et tant que nous aurons une occasion d’y arriver, nous nous battrons.”