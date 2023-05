Gilles Regnier veut la clean-sheet et la qualification

Monté un peu par hasard voici trois ans, Gouvy avait apprécié son année en D3 même si l’équipe n’avait pas su se sauver. Quatrièmes en P1 cette saison, les Nordistes se verraient bien remonter d’un échelon. “La montée était notre objectif. Nous n’avons pas su y arriver par le championnat, mais il nous reste 180 minutes pour décrocher notre ticket en D3, poursuit le portier de Gouvy. Nous avons toujours pris ce tour final avec sérieux et avec l’envie d’aller au bout. Notre chance, c’est que nous jouons dans nos installations. Chez nous, nous sommes assez difficiles à battre.”

En hiver, Gouvy était encore en lutte pour le titre avant d’avoir une période plus délicate. Mais les Nordistes ont terminé en force. “Nous avons travaillé à l’entraînement et c’est ce qu’il fallait faire, indique Gilles Regnier. Pendant une certaine période, nous étions un peu dissipés et la fatigue hivernale s’est installée. Défensivement, nous ne travaillions plus comme avant, ce qui explique les buts encaissés et les défaites. Mais là, mis à part Thomas Pirson, nous avons récupéré tout le monde et tout le monde bosse pour l’équipe.”

Un travail qui permet à Gouvy d’être redevenu intraitable derrière puisque les hommes de Christophe Bertels n’ont plus encaissé depuis quatre matchs. Et Gilles Regnier espère évidemment enchaîner une nouvelle clean-sheet ce jeudi. “Si je me suis préparé pour la séance des tirs au but ? Non, il ne faut pas commencer à se mettre de la pression, lance l’intéressé. Ce match, nous voulons le terminer avant les tirs au but.”

En lice pour la montée, Gouvy est également toujours dans la course en Coupe de la province. Gouvy est actuellement en quart de finale. “La montée ou la Coupe ? Les deux, répond Gilles Regnier. Je sais que le club aimerait gagner la Coupe. Moi, je n’y ai jamais vraiment pris part. La Coupe, c’est chouette, mais la montée, c’est encore mieux car cela signifie que tu joueras en D3 l’an prochain.”

Notons qu’en cas de succès ce jeudi, Gouvy recevra Biesme, vainqueur du tour final de la province de Namur, au tour suivant. La rencontre aura lieu dimanche. Par contre, si Gouvy est éliminé par Genappe, place alors à la Coupe avec la réception d’Oppagne au menu. En cas de succès, Gouvy affrontera Ethe ou Ochamps en demi. Toujours à la maison.