Serge Duchêne, le Libinois amoureux du RWDM : “J'allais livrer du jambon à Dirk De Vriese”

Serge Duchêne, vous êtes remis de la soirée de samedi ?

”Oh oui, quand même. Je suis rentré chez moi aux aurores, il devait être 6 h du matin. Mais bon, un titre de champion, tu ne fêtes pas cela chaque année hein !”

Vous étiez stressé en arrivant au stade samedi ?

”Pas spécialement. Car je me disais qu’Anderlecht n’avait pas encore gagné un seul match en play-off. Je me disais que cela allait passer. Et en première période, nous devons mettre deux ou trois buts. Et si c’est le cas, le match est plié. Mais nous n’en avons mis qu’un seul et nous avons dû faire attention jusqu’au bout. J’ai eu un peu peur avec la frappe anderlechoise à deux minutes du terme. Heureusement, elle passe du mauvais côté du piquet.”

Vous ne tabliez pas sur une défaite de Beveren ?

”Pas du tout. Je savais que Beveren allait gagner. Bruges a mis quelques jeunes en A. Même quand Beveren a été mené, je savais que cette équipe allait passer devant. Le tournant de la fin de saison, c’est le match face à Beveren voici quelques semaines. En ne perdant pas, nous avions notre sort en main. Nous étions déjà passés très près la saison dernière. Cette année, il ne fallait pas se louper, c’était la bonne saison pour monter.”

Vous allez au stade tous les quinze jours ?

”Plus maintenant. J’y vais régulièrement, mais pas à chaque match. Plus jeune, j’avais l’abonnement et je ne ratais aucune rencontre. J’allais même parfois en déplacement. Je me souviens m’être rendu à Liège, au Standard, au Cercle ou encore à Waregem. Mais pas à Anderlecht, là, je n’aimais pas trop y aller. Mais ce n’est pas parce que je m’y rends moins souvent que j’aime moins le club. Le RWDM, c’est mon club et cela le restera.”

Le RWDM actuel a-t-il encore des similitudes avec le RWDM que vous avez connu dans votre jeunesse ?

”Le football n’est plus le même hein ! À l’époque, tu pouvais t’identifier à des joueurs. Désormais, ils livrent une bonne saison et ils mettent les voiles. La Belgique n’est plus qu’une étape pour beaucoup. Moi, j’avais de très bons contacts avec d’anciens joueurs. Je pense à Patrick Thairet. Dirk De Vriese aussi. Je lui amenais de la charcuterie chaque lundi midi. Aujourd’hui, ce ne serait plus possible d’avoir des relations pareilles. Mais j’ai quand même des contacts avec des joueurs comme Defourny ou Heris. Par contre, ce qui n’a pas changé, c’est l’ambiance familiale du club. Le RWDM, c’est une grande famille. Avant, j’adorais venir m’installer à côté de la fanfare dans le stade, c’était magique.”

Cette passion du RWDM, d’où vous vient-elle ?

”J’ai toujours aimé les petits. Si j’avais habité à Bruges, j’aurais supporté le Cercle. Je me rends souvent à Valence, mais là-bas, je supporte Levante. Plus jeune, dans mon coin, tout le monde était soit supporter du Standard, soit supporter d’Anderlecht. Moi, je voulais autre chose. J’appréciais le maillot du RWDM et j’ai commencé à suivre. Mais mon père ne connaissait rien de la région bruxelloise, je ne pouvais pas lui demander de m’emmener au stade. Le premier match que j’ai vu, c’était un match de Coupe quand le RWDM était venu jouer à Bastogne. Je me souviens que j’avais fait signer des autographes à tous les joueurs. Quand j’étais un peu plus vieux, j’ai commencé à aller au stade, je prenais le train et puis le but. L’idéal, c’était quand les matches avaient lieu le dimanche. Je jouais en réserves à Libin le matin, je prenais vite ma douche, je descendais deux bières et je montais à Ciney pour prendre le train.”

Vous allez suivre chaque match l’an prochain ?

”Peut-être un peu plus. Après, je ne suis pas certain que la montée va faire augmenter massivement le nombre de supporters dans les tribunes. Vous avez aussi la concurrence de l’Union, un club sympathique qui bosse bien.”

Que peut viser le RWDM en D1A ?

”Je ne saurais pas vous dire. Il faudra voir quels joueront arriveront. John Textor a aussi Lyon et Crystal Palace dans sa besace. Peut-être que certains joueurs un peu courts viendront chez nous. Mais je pense que l’équipe de cette année a déjà des qualités. Nous sommes meilleurs que ce que Seraing était par exemple. Après, il faudra des renforts. Et pour moi, les dirigeants en sont conscients.”