Arlon, Messancy et Ethe en demi-finale

Bien malin celui qui pourra dire qui gagnera la Coupe dans quelques semaines. Une chose est certaine, ce sera obligatoirement une équipe de première provinciale étant donné la défaite d’Ochamps, dernière écurie de P2, à Ethe ce jeudi. Une défaite lourde dans les chiffres (3-0) mais qui ne reflète pas vraiment le contenu du match puisque les Canaris ont eu autant d’occasions, si pas plus, que les Gaumais. Des Gaumais qui ont marqué au bon moment : au quart d’heure pour le 1-0, à la reprise du deuxième acte pour le 2-0 et à dix minutes de la fin pour le 3-0. "Nous avons bien débuté, disait Logan Reichling. Mais après le 1-0, nous nous sommes éteints et nous avons déjoué. Nous sommes tombés sur une très belle équipe, qui mettait un énorme impact physique. C’était parfois très sec à certains moments. Nous avons fait le gros dos avant de retrouver notre football. “En demi-finale, Ethe se déplacera chez le vainqueur du duel entre Gouvy et Oppagne. Duel dont la date n’est pas encore fixée. “Il faudra attendre et ce n’est pas top car nous allons nous entraîner sans jouer, poursuivait Logan Reichling. Une préférence ? Non, pas spécialement, nous avons une revanche à prendre contre les deux équipes.”