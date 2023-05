Près de mille triathlètes, dont la crème belge, dans l’étang de Freux

"On aurait déjà été très content avec 800, sourit Nico Steenkiste, président du Batifer Tri & Trail. À part l’Openlakes, aux lacs de l’Eau d’Heure, aucune épreuve n’attire autant de monde en Wallonie. Et l’Openlakes est une organisation professionnelle, la nôtre est bénévole. Quasi 180 bénévoles seront à pied d’œuvre, sans parler du comité, des motards, des arbitres ou de la police. Au total, 240 personnes seront mobilisées."

Quasi la moitié des participants (450) s’alignera sur la distance olympique (1500 m, 44 km, 10 km) qui fera office de championnat de Belgique et pour lequel les inscriptions sont bouclées depuis quelques semaines déjà. "On avait déjà organisé un championnat national en 2022, mais sur le sprint (NDLR : 750 m, 24 km, 5 km), rappelle Nico Steenkiste. Notre triathlon a ensuite été élu meilleure organisation belge de 2022, suite à un vote ouvert à tous les licenciés belges. Cela nous a encore plus motivés à nous porter candidats pour cet autre défi. Ce format attirera aussi davantage de grands noms de la discipline."

Un Waltzing olympique à domicile?

Le plateau provincial sera évidemment des plus relevés pour l’occasion. Avec notamment Antoine Waltzing, membre du club organisateur, qui, en 2022, avait dû déclarer forfait sur le sprint en raison d’ennuis de santé. Il sera évidemment gonflé à bloc cette fois. Dans les catégories d’âge, voire au classement scratch pour certains, des Maxime Dewez, François Clément, Stéphanie Louppe, Jean-Yves Delarge, William Didier, Sandra Maire, Michaël Rosu, Philippe Dubois et Karine Delrez pourraient aussi avoir leur mot à dire.

Sacré en 2022 à Kinrooi, Jonathan Wayaffe défendra son titre. Ses deux premiers dauphins l’an passé, Joran Driesen et Dieter Boeye, seront là aussi. Chez les dames, le podium sera inédit, en l’absence de la championne en titre Jolien Vermeylen et même du top 3 de l’année passée.

Notons que pour la première fois, les épreuves se dérouleront sur deux jours. "Cela permet d’accueillir plus d’athlètes et une meilleure fluidité dans l’enchaînement des épreuves, précise Nico Steenkiste. Hormis le triathlon découverte (NDLR : 250 m, 11 km, 5 km) qui bouclera la journée, le samedi sera dédié aux jeunes, avec dès 12h30, outre le francophone, deux épreuves kids (6-9 et 10-11 ans)."

Le sprint (dames : 8h30 – hommes : 9h) et le DO (dames : 13h30 – hommes : 14h15) auront lieu dimanche. Enfin, jadis organisé entre Freux et la halle aux Foires de Libramont, ce rendez-vous se cantonnera aux étangs de Freux et leurs abords. "Cela facilitera la vie aux athlètes, à l’organisation et au public."