Erezée ou Ochamps ira en P1

Si Bleid s’est incliné, les Pânis avaient plutôt dominé la première période et a ouvert le score via Grégoire. Ochamps a inversé la tendance grâce à Jourdan et G. Schroeder. "Nous n’avons pas livré un grand match. Bleid, dans le milieu, a imposé un certain rythme en première période. Nous, nous étions spectateurs, glisse Sébastien Ricci. Cela aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre."

Ochamps se déplacera donc à Erezée avec la montée en ligne de mire. Le gagnant du duel de dimanche grimpera en P1. Les deux équipes totalisent le même nombre de points et la même différence de but. Mais un point suffira à Erezée car les hommes de Nicolas Walhain, présent dans les gradins ardennais, ont planté un but de plus. "Nous irons là-bas pour gagner, ponctue Sébastien Ricci. Les plans ont changé au fur et à mesure de la saison. Il faut jouer le coup à fond. Tout le monde n’a pas la chance d’aller jouer une finale pour monter en P1."

OCHAMPS: Golinvaux, G. Schroeder, Baudot, Gourmet, Charles (80’, Yernaux), Arnould (46’, Cottin), B. Jourdan, T. Schroeder, Gillet (61’, Doyen), R. Schroeder, Albert.

BLEID: Lott, Uyttersprot, Parrot, Arnould, Nospel, Faye, Gomes (78’, Rocca), Collard, Gulin (60’, Lakhal), Couvvreur, Grégoire.

Arbitre: Michel Collin

Buts: Grégoire (55’,0-1), B. Jourdan (74’,1-1), G. Schroeder (85’, 2-1).

Avertissements: Albert, R. Schroeder, Arnould.