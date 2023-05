Battu avec Biesme, Xavier Blanchard a eu du mal à trouver le sommeil

Trahi par le rebond sur le but de Gouvy, Xavier Blanchard n’avait pas encore revu les images. “Mon père a gardé la vidéo pour que je puisse jeter un œil, glisse-t-il. Vous avez la même phase dix minutes plus tôt. Là, je mets le ballon de la tête à mon gardien. Je me dis que je vais faire pareil, mais le rebond me joue un mauvais tour. C’est vraiment frustrant car le mec de Gouvy qui met la longue balle devant, c’est juste pour se dégager, pas pour faire un assist. Et avant cette phase, je livrais un bon match. Quand je vois que je vais être dépassé, je me dis que je vais tenter d’accrocher le mec, mais il est déjà derrière moi et c’est impossible. J’ai espéré qu’il se loupe ou qu’il envoie le cuir au-dessus, mais il n’a pas tremblé.”

Au moment de refaire le match, Biesme n’avait pas le sentiment d’avoir été battu par plus fort. “Le match était assez fermé et finalement, personne n’a vraiment eu d’occasions même si Gouvy a eu deux opportunités d’ouvrir le score dans les dix premières minutes. Nous avons laissé passer l’orage. Ensuite, nous avons eu la possession. Mais sans être dangereux. Depuis l’arrivée d’Olivier Defresne, c’est la première fois que nous n’arrivons pas à nous créer une seule occasion. Mais ce match, plus il avançait, plus tout le monde pensait que cela allait se jouer aux prolongations ou aux tirs au but. Mais une petite erreur a fait la différence.”

Si Gouvy est donc déjà en D3, pour Biesme, il reste encore une toute petite chance. Il faudra battre Geer ce week-end et espérer qu’une place se libère à l’échelon supérieur. Ce qui arrivera si une équipe francophone grimpe en N1 via le tour final. “Mais là, la saison tire vraiment en longueur, soupire Xavier Blanchard. Mais bon, nous ne pouvons pas laisser filer le match contre Geer. Il faudra travailler cette semaine pour passer au-dessus de cette défaite. Le titre l’an prochain si nous restons en P1 ? Disons qu’il faudra viser le tour final au minimum.”