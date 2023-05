La montée et la recette de l’année pour Luc Parmantier

Luc Parmantier, on imagine que vous avez fait la recette de l’année dimanche ?

”Et comment ! Je n’avais jamais vu autant de monde à Gouvy. Nous avons enregistré 515 entrées payantes. Il faut ajouter toutes les personnes qui ne paient pas. Nous avions plus de 600 personnes autour du terrain. Et j’ai fait le compte, nous avons vidé 20 fûts. Nous dédions cette montée à Eugène Hennuy, notre président d’honneur, qui se bat contre la maladie.”

Bref, vous êtes gagnant sur toute la ligne ?

”En effet. Si je connaissais la personne qui a réalisé le tirage au sort du tour final, je lui payerais un week-end dans la région (rires). La météo était de la partie, l’ambiance était top et nous montons. Ce qui me fait aussi plaisir, ce sont les compliments reçus par Genappe et par Biesme. Nous avons eu droit à des félicitations pour la qualité de nos infrastructures. Et il faut reconnaître que nous sommes tombés sur deux clubs très agréables, avec des personnes sympathiques et plaisantes. Comme nous.”

Vous étiez confiant avant le match ?

”Beaucoup avaient mal dormi, le stress était là. Mais je pense que nous avons mérité notre accession en D3. Face à Genappe, physiquement, l’équipe a été très costaude. Dimanche, on a senti que certains joueurs étaient un peu émoussés. Mais les petits jeunes ont répondu à l’attente. Et voir Germain Schmitz, un pur Gouvyion planter le but décisif, c’est magnifique. Comme à chaque fois, notre banc a amené quelque chose. Si nous avions dû passer par les prolongations, je pense que nous aurions vraiment.”

Vous n’aviez pas caché votre envie de remonter en D3. Le contrat est donc rempli ?

”Parfaitement. Cette montée ne va cependant pas changer grand-chose. Nos transferts ont déjà été réalisés. Nous verrons bien ce qu’il va se passer dans les prochaines semaines, mais à première vue, le noyau ne changera pas. Je pense que notre futur entraîneur est content de ce qu’il a vu et qu’il est content du noyau à sa disposition. Maintenant, nous savons que comme pour chaque promu luxembourgeois, ce sera une saison délicate. Mais nous ne nous prenons pas la tête et nous irons avec un peu plus de confiance que lors de notre premier passage en D3. Nous sommes davantage préparés. Nous savons où nous mettons les pieds. La première fois, le fait d’affronter des équipes comme Dison ou Sprimont, cela faisait peur. Or, avoir peur, ce n’est jamais bon.”

Le plus gros changement, ce sera le départ de Christophe Bertels sur le banc et l’arrivée d’Alain Colomberotto comme T1 ?

”En effet. Christophe, c’était un psychologique hors pair, qui connaît très bien le football. Mais après six ans à al tête du groupe, il a estimé que c’était assez. Un peu de nouveauté ne fait pas de mal non plus. Alain amènera probablement un peu plus de rigueur. Il a un diplôme UEFA-A, il aime travailler avec les jeunes, donc c’est parfait pour nous. Il va nous amener certaines choses pour que le club soit un peu moins amateur.”

Outre la montée, le point positif, c’est l’éclosion de jeunes ?

”Exactement. Un Baptiste Georges a éclaté durant ce tour final. Un garçon comme William Thérer a aussi montré ses qualités. Et nous en avons encore d’autres. Il ne faut pas oublier que nous avons joué le haut de tableau en P1 avec l’équipe A et le haut de tableau en P2 avec l’équipe B. Certains clubs ont du mal à s’en tirer avec une équipe en P2. Nous, nous en avons deux qui jouent la tête. Cela montre tout le travail fourni. Et dans les deux équipes, vous avez beaucoup de gars du club.”

Vous êtes toujours en lice en Coupe….

”Nous allons recharger les batteries pour essayer d’aller chercher ce trophée. Nous allons nous reconcentrer, tout en sachant que nous devons jouer ce match contre Flénu dimanche pour du beurre. La Coupe, cela a son charme. Nous ne l’avons jamais gagnée, nous n’avons même jamais pu aller en finale. Alors, si nous pouvons aller au bout, ce sera superbe.”