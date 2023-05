Les Marchoises sont bien parties pour sortir des poules

Première joueuse marchoise, Maud Pierard rencontre souvent des adversaires de haut niveau. "Mais c’est un rôle que j’aime même si en face, j’ai souvent des filles qui font partie des gros calibres. Après chez nous, nous avons Caroline Daxhelet en troisième joueuse. Elle vaut nettement mieux que son classement. Avec elle, la victoire est quasiment assurée, que ce soit en simple ou en double. Caroline, c’est un énorme atout pour nous", juge la Marchoise.

Lors de son premier match, Maud Pierard s’est imposé en trois sets. A Flémalle, c’était un peu plus compliqué. Face à Florence Fohnen, série A, la kiné de Marche s’est incliné sur un double 6/1. "Mais le score ne reflète pas le match, assure-t-elle. J’étais satisfaite de ma prestation malgré la défaite. Je ne me suis pas laissée faire, l’adversaire ne m’a pas pris la gorge. La différence, c’est que la fille en face, elle n’a pas commis d’erreur. Moi, si. Elle était plus forte que moi, mais il y a quand même eu match."

En plus de la saison d’interclubs, Maud Pierard va participer à quelques tournois durant l’été. Mais la Marchoise ne va plus enchaîner les compétitions comme elle a pu le faire par le passé. "Je ferai moins de tournois, dit-elle. Je vais essayer de faire les gros étoilés de la région Je ne m’entraîne plus qu’une fois par semaine et j’essaye de me tenir au niveau physiquement. Avec le boulot, ce n’est pas toujours évident de tout concilier."

Notons que Maud Pierard figurera aussi dans l’équipe Dames25 qui débutera ses interclubs dans quelques semaines. Une équipe qui peut espérer jouer les premières places. " Le titre en Dames 25 ou passer les poules en Dames 2? Allez, je vais quand même dire que je préfère sortir des poules avec les Dames 2. Le niveau est plus élevé. Par contre, l’ambiance est nettement meilleure en Dames 25. Il faudrait un mélange des deux et là, ce serait parfait", termine la capitaine.