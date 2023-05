Loïc Menon ne pouvait pas rêver mieux

Loïc Menon ne le cache pas, il ne pouvait pas espérer mieux cette saison. Jugez plutôt : un titre en P3 au football, une Coupe et un titre de champion de P1 en salle, l'armoire à trophée du portier d'Halanzy est pleine à craquer. "J'arrive tout doucement à la fin de ma carrière et pouvoir vivre une année pareille, c'est magnifique, indique Loïc Menon. Je n'aurais jamais cru réaliser le doublé avec Halanzy. En championnat, nous visions le top 3. Ce qui nous a permis d'émerger ? Je vais dire qu'il s'agit de la régularité. Et puis, nous avons quelques joueurs de talent, comme Loïc Martin ou Edwin Muller. Ils sont incontournables. La finale de Coupe vendredi ? Cela aurait pu tomber d'un côté comme de l'autre. A 2-2, je me suis dit que cela se déciderait aux tirs au but, mais nous avons su émerger de justesse. Il faut dire que le Racing Arlon, c'est du costaud."