Record explosé et Euro dans la poche pour Labar

Samedi, Clément Labar a donc réussi le minima, mais le jeune homme a aussi pulvérisé son record personnel en allant… 17 secondes plus vite ! “Ce que j’ai ressenti en voyant le chrono ? J’étais juste super content, commente Clément Labar. Après, je sais que je valais mieux que mon record précédent. L’an dernier, je n’avais pas spécialement couru pour faire un chrono. Samedi, à un tour de la fin, j’avais vu que j’étais dans les temps pour le minima, mais qu’il fallait quand même que je termine fort. Une fois la dernière barrière, je me suis dit que cela allait être tout juste. Mais là, en voyant le temps, toute la pression se relâche d’un coup. L’objectif de l’année qui est déjà atteint dès la première course, c’est magnifique. Est-ce que j’allais en Allemagne pour le minima ? Pas spécialement. Je pensais plutôt tenter le minima ce week-end. En Allemagne, j’y allais surtout pour effectuer les derniers réglages.”

Clément Labar l’a dit, avec le minima en poche, la pression est moins présente. “Là, je sais que la saison est réussie. Et pourtant, je pensais que ce serait difficile. Il s’agit de ma première année en U23. Nous ne voulions pas nous mettre trop de pression, en se disant que si cela n’arrivait pas cette année, ce serait pour plus tard. Les U23, on sait que c’est autre chose, note encore Clément Labar. Je m’étais d’ailleurs un peu plus entraîné depuis le début de la saison afin de mieux gérer la dernière partie de la course, là où je tirais souvent la langue par le passé.”

Désormais, Clément Labar va donc pouvoir se préparer pour l’Euro, prévu en Finlande dans le courant du mois de juillet. “Comme j’ai déjà mon billet pour la Finlande, mon programme va être un peu adapté par rapport à ce que nous avions prévu avec mon coach, raconte le Cinacien. Au lieu d’enchaîner deux 3000 steeple, ce qui aurait pu avoir des conséquences pour plus tard, je vais m’aligner sur le 1500 mètres. Je sais aussi que je serai aussi aux Golden Séries de Ciney dans le courant du mois de juin. Pour le reste, nous devons encore discuter pour voir ce que je vais faire.”

On s’en doute, Clément Labar a déjà une partie de l’esprit en Finlande. “Pour le moment, j’ai le quatrième temps européen, mais je sais que d’autres athlètes vont aussi réaliser des chronos, glisse-t-il. Je pense donc que je serai aux alentours de la quinzième place. Et en finale de l’Euro, ce sont justement les quinze premiers. Si je peux aller en finale, ce sera déjà une réussite. L’an dernier, j’ai raté la finale des Mondiaux pour une place.