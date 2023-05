La sélection luxembourgeoise de futsal est championne de Belgique

Si voir l’équipe luxembourgeoise devenir championne francophone était déjà une surprise, que dire de ce titre de championne de Belgique ! Face à Middelkerke, la sélection provinciale a fait le boulot, sans jamais trembler. Dans une partie qui a débuté en retard à cause d’une incompréhension du règlement du côté néerlandophone, la sélection a mis vingt minutes avant de passer devant grâce à Pitisci. Dans la foulée, Muller et Rocca ont fait grimper l’addition ; 3-0 à la pause et 3-1 au coup de sifflet final.