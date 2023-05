Le titre national, Freddy Merlot n’y aurait jamais cru

Décrocher le titre francophone était déjà une grosse surprise pour Freddy Merlot. “Nous affichons un bilan de 19/24, calcule Freddy Merlot. Nous avons relégué Liège et le Brabant à quatre points, c’est énorme. Une progression de notre part ou une régression des adversaires ? La première réponse. La politique du coach Binda porte ses fruits. Je sais que certains se posent parfois des questions. Comme quand Théo Valentin, le deuxième meilleur buteur de P1, n’est pas repris. Mais le sportif, je ne m’en occupe pas, c’est le coach. Je donne parfois mon avis, mais la décision finale, elle est pour lui. Et force est de constater qu’il ne s’est pas planté. Il est parvenu à mettre sur pied un groupe complet, avec une excellente mentalité et un gardien de but (Antoine Sosson) hors norme alors qu’il n’a même pas encore 17 ans.”

Samedi soir, la sélection provinciale a donc pris le dessus sur Middelkerke dans un match qui a débuté avec du retard. “À cause d’un règlement qui n’est pas compris de la même manière selon qu’on se trouve au sud ou au nord du pays, soupire Freddy Merlot. Selon notre adversaire, nos joueurs nés en 2001 ne pouvaient pas jouer. Mais ils interprètent mal le règlement. Il était hors de question de se priver de nos joueurs qui ont disputé toute la saison avec nous. Et puis, nous n’avons pas affronté une sélection provinciale, mais une équipe de club. Car dans la partie néerlandophone du pays, ils ne fonctionnent pas comme chez nous.”

Après vingt minutes d’observation, la sélection a planté trois buts en trois minutes pour se mettre à l’abri. Si Middelkerke est revenu à 3-1 en seconde période, les ouailles du président Merlot n’ont jamais paniqué. “C’était plus jeune en face, mais j’avais dit qu’il ne fallait pas les prendre de haut. Car eux, ils sont habitués à jouer ensemble et ils ont des automatismes. Nous avons eu la mainmise sur le match et le score au repos reflétait bien la première période. Mais Middelkerke avait de la qualité. Cette équipe avait quelques joueurs assez vifs et a su mener quelques contres intéressants, mais notre gardien a livré un gros match. Et comme nous étions bien organisés, le danger n’a pas été très présent.”

Notons que l’an prochain, la sélection va perdre trois joueurs, atteints par la limite d’âge : Gaëtan Rocca, le capitaine, Mohamed Mezzouari et Baptiste Beernaert.

Un bilan positif, mais entaché par trois décès

Président provincial, Freddy Merlot a vu du positif et du négatif dans l’année écoulée. “Le gros point noir, c’est le décès de trois de nos membres, à savoir Frédéric Pierrard, Bruno Debray et Robert Forthomme, souffle l’Arlonais. Au niveau sportif, l’arrêt du Boca en N2 est dommage, mais on le sentait venir depuis janvier. Dès que l’argent entre en ligne de compte, un club se met automatiquement en difficulté. Maintenant, Tintigny est devenu champion en N3 et va donc remplacer Libramont. C’est un beau groupe et avec une équipe B en P1, Tintigny pourra continuer à travailler de manière efficace. Le fait que Halanzy accepte de monter en N3 ? C’est une excellente chose. Nous aurions pu avoir un second montant, mais personne n’est intéressé. Ce que je peux aussi comprendre car en nationale, tu dois tripler ton budget.”