Cette année, c’est le cas de Chloé Lambert. Citoyenne de Wardin, sociétaire du club de sa localité depuis son plus jeune âge, l’élève de l’Indsé devrait entamer des études de médecine en septembre.

De la gym, elle en fera encore, le samedi en loisir, mais plus question de s’entraîner une douzaine d’heures comme elle le fait actuellement. Dimanche après-midi, dans la catégorie des 16 ans et plus, elle a donc probablement disputé son dernier championnat de Belgique. Lequel était aussi le premier en Division 2.

"C’est comme un rêve qui se réalise. J’ai pris part à plusieurs championnats francophones et j’ai d’ailleurs été première en D3 l’an passé, rappelle la fille de l’ancien gardien de but de Bercheux, Laurent Lambert. J’étais montée en D2 il y a quatre ans, mais le Covid est arrivé…"

Chloé, qui fêtera ses 18 ans en novembre, a pris la 19e place à Libramont. "J’ai chuté à la poutre, c’est ma petite déception du jour, commente-t-elle, mais dans l’ensemble, je suis satisfaite. Je venais surtout pour prendre un maximum de plaisir et c’est réussi. C’est une belle sortie pour moi."

Reconversion comme juge

Si elle sait que ses obligations scolaires l’empêcheront sans doute de maintenir son niveau actuel, la passion restera intacte et pourrait déboucher sur une reconversion. "J’aimerais devenir juge, en effet, conclut-elle. Je pense passer l’examen l’an prochain."